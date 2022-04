U Srbiji je izborna šutnja uoči sutrašnjih predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora.

Očekuje se pobjeda aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića koji bi drugi mandat mogao osigurati već u prvom krugu. Ankete predviđaju i uvjerljivu pobjedu njegove Napredne stranke na izborima za parlament. No, istraživanja pokazuju kako bi oporba mogla pobijediti u Beogradu.

U Beogradu je urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović. Srbija je od početka rata u Ukrajini u nezgodnoj situaciji, treba birati između Rusije i Zapada. Je li Vučiću to politički naštetilo?

Predsjednik Liberalno-demokratske partije, Čedomir Jovanović kaže da je rat naštetio svima.

"Naštetio je i njemu. Promijenio je našu budućnost. Bez obzira jeste li vlast ili opozicija, u Srbiji ili Hrvatskoj, svatko je zatečen. On osobno je pod teškim pritiscima, sužen mu je manevarski prostor. Nisam sretan zbog toga. Ne radujem se tuđim problemima", rekao je Jovanović.

"Prošlo je vrijeme nekog fine tuninga. Nećemo još dugo sjediti na dvije stolice. To me brine jer je ostalo previše otvorenih pitanja, a u međuvremenu smo izgubili puno ljudi koji su potrebni da bismo jedini druge razumjeli. Paradoksalno, danas je veći razdor između Srbije i Hrvatske, između Srbije i BiH, Beograda i Prištine nego je bio prije", dodao je.

Na pitanje što određuje izbore u Srbiji, odgovara: "Oni su određeni i prije nego su raspisani. Ovo su izvanredni izbori. Do njih dolazi u trenutku koji je Vučić izabrao. Određuje ih prije svega njegova vještina političkog manevriranja. On za predsjedničke, vezuje i parlamentarne izbore, dvije godine nakon onih koje smo imali u pandemiji na kojima nije bilo moguće voditi politiku", smatra Jovanović.

Pitanje nestalih u Domovinskom ratu: "Stid me..."

Na pitanju o nestalima iz Domovinskog rata, odgovara: "Da vam kažem da me je stid. Tim ljudima koji tragaju za kostima svojih najbližih. Ili ako nema ni kostiju, za nekim racionalnim krajem. Moja majka je jasenovačko dijete. Iz toga proizlazi moj senzibilitet za Hrvatsku i BiH. Ona je plakala kad je počeo rat. Sjećam se da su ljudi iz Potkozarja odlazili na obalu Save, kad Sava opadne tražili su kosti. Meni je strašno da netko u Hrvatskoj na takav način traži svoje", dodao je.

Objasnio je tko sve u Srbiji ima ingerenciju nad vojnim arhivom.

"Ako me pitate zašto to nije dao Koštunica, zašto nije dao Tadić, zašto ne da Vučić... Za mene tu nema racionalnog objašnjena", kazao je.

"Kad me pitate za nestale, to je znak užasne slabosti moje zemlje, ovog društva. Koji nema snage da pogleda u život i samo sebe i da jednom kaže ono što se mora reći. Ja sam gledao neki dan emisiju na TV-u, predsjednički kandidati. Jedan veliča Mladića, kaže, on je bio sjajan vojskovođa. Drži Miloševićev orden. Drugog pitaju za Srebrenicu, on šuti. 20 godina nakon svega", zaključuje Jovanović.

