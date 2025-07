U petak ujutro i prijepodne u većini će krajeva biti djelomice, a u Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar u unutrašnjosti će većinom biti slab, ali će na istoku zemlje povremeno puhati umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjerena, a ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura većinom će iznositi od 10 do 14, u gorskoj Hrvatskoj oko 8 ili 9, a na Jadranu od 17 do 21 Celzijeva stupanj.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj ponegdje će, uz više oblaka, prolazno biti kiše ili pljuskova i grmljavine. Vjetar će većinom slab, a najviša temperatura iznosit će od 24 do 26 stupnjeva, najavio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U istočnoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano lokalno uz kišu, a ponegdje pljuskove i grmljavinu, osobito u istočnom dijelu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne će temperatura iznositi od 23 do 25 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će pretežno ili djelomice sunčano. Od sredine dana u gorju se lokalno očekuju pljuskovi i grmljavina, koje može biti i ponegdje na području Istre. Poslijepodne će vjetar prolazno okrenuti na slab do umjeren jugozapadnjak, a uz zapadnu obalu Istre i jugoistočnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom dijelu će iznositi od 22 do 25, a na Jadranu od 26 do 28 stupnjeva.

U Dalmaciji će vrijeme biti pretežno sunčano, mjestimice uz umjeren do jak sjeverozapadnjak. Temperatura će se kretati od 27 do 30 stupnjeva.

More je zbog vjetra malo osvježilo i u četvrtak ujutro je temperatura bila između 22 u Komiži i 26 stupnjeva u Dubrovniku.

Vrijeme do kraja tjedna

Sljedećih dana u unutrašnjosti će biti barem djelomice sunčano. Uglavnom u drugom dijelu dana lokalno se očekuju kiša te pljuskovi i grmljavina. Jedino će u ponedjeljak prevladavati suho vrijeme. U nedjelju prolazno će zapuhati umjeren jugozapadnjak, a svakim danom će biti sve toplije.

I na Jadranu će biti pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno. U subotu navečer i u nedjelju, ponajprije na sjevernom dijelu, ponegdje će biti kiše ili pljuskova i grmljavine, osobito u Istri i na Kvarneru. U subotu će uz obalu puhati jugozapadnjak, zatim posvuda jugo, a u ponedjeljak će vjetar okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura će biti u postupnom porastu.

Po svemu sudeći, i dalje neće biti posve stabilno, a najviše sunca očekuje se u Dalmaciji. Jedino su od srijede na četvrtak u sjevernom dijelu zemlje ponegdje na vidiku obilnije oborine.