Pred nama je kratko, ali ponegdje intenzivno pogoršanje. U utorak će biti vjetrovito, a uz kišu, ponegdje će biti i pljuskova s grmaljavinom. Glavnina pogoršanja očekuje se kasno poslijepodne i osobito navečer.

Utorak će u velikom dijelu Hrvatske početi djelomice do pretežno sunčano i suho. U Gorskom kotaru, Istri te na Kvarneru kiša je moguća već prijepodne. Na obali će puhati jako do olujno jugo, a u unutrašnjosti umjeren do jak jugozapadni vjetar. Zbog toga će biti toplo te će najniža temperatura iznositi između sedam i 11 stupnjeva.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sve oblačnije. Povremeno može pasti malo kiše, iako će češća biti navečer, nakon 20 sati, kad lokalno može biti i jaka. Puhat će jugozapadni vjetar, sumjeren do jak, zbog čega je na snazi i meteoalarm. Krajem dana naglo će okrenuti na sjeveroistočni vjetar i pri tome će zahladnjeti. Prije toga će maksimalna temperatura tijekom dana iznositi oko 20 stupnjeva, u vremenskog prognozi Dnevnika Nove TV rekao je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

U Slavoniji će većinu poslijepodneva biti sunčano i suho, postupno uz malo više oblaka sa zapada. Zatim tek kasno navečer stiže jače naoblačenje i češća kiša. I ondje će biti vjetrovito uz umjeren južni vjetar, dok će navečer zapuhati umjeren, mjestimice i jak sjeverozapadnjak. Temperatura će se kretati oko visokih 21 stupanj.

U Istri, na Kvarneru, u Gorskom kotaru i Lici bit će oblačnije nego ujutro. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom, osobito u Istri i na otocima, a u gorju će u noći na srijedu padati snijeg, ponegdje uz stvaranje novog pokrivača, osobito oko Plitvica. Puhat će jako i olujno jugo i jugozapadnjak pa su na snazi narančasti i žuti meteoalarm. Prema večeri će vjetar slabjeti, a onda će kasno navečer, nakon 23 sata, okrenuti na jaku buru. Najviša temperatura iznosit će od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji će poslijepodne početi sunčano. Kako će dan odmicati, sa sjeverozapada će stizati sve više oblaka. Tako će predvečer, te osobito navečer i u noći, biti kiše i pljuskova s grmljavinom koji ponegdje mogu biti jače izraženi. Puhat će jako i olujno jugo, a najviša će temperatura biti oko 17 stupnjeva.

U srijedu će u prvom dijelu dana na kopnu biti oblačno s kišom, a u gorju i snijegom. Poslijepodne će doći do prestanka oborina i razvedravanja, no puhat će umjeren sjeverac pa će biti osjetno hladnije. Od četvrtka će biti vrijeme biti pretežno sunčano, ali uz hladna jutra s temperaturom ispod nule, pa i mrazom. Danju će ipak biti sve toplije.

Slično će vrijeme biti i na Jadranu. U srijedu prijepodne može pasti još malo kiše, osobito u Dalmaciji. Duž cijele obale puhat će jaka i olujna bura pa će biti osjetno hladnije. U četvrtak će posvuda biti sunčanije, ali i dalje hladno, uz jaku buru i tramontanu. U petak će vjetar oslabjeti pa će biti ugodnije, a uz to i pretežno vedro.

Tjedan u koji smo ušli bit će dosta povoljan. Imat ćemo puno sunca, a samo će u utorak, ponegdje i srijedu, biti kiše i pljuskova. Zatim će do kraja tjedna sunčano, ali do vikenda malo svježije, a za vikend ponovno toplije.

