Sunčano i vrlo toplo, ali ne zadugo: Stiže promjena vremena, meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva kada

Anticiklona postupno slabi, no atmosferske poremećaji još u utorak će se zadržavati daleko na zapadu i sjeveru kontinenta. Zbog toga će se iznad nas još prostirati polje vedrine u vrlo toplom zraku.

No, već u srijedu prema nama će se sa zapada premještati poremećaj s vrlo vlažnim zrakom koji će najviše zahvatiti Jadran. U petak sa sjevera slijedi novi prodor koji će uz nove oborine donijeti i svježiji zrak.

U utorak ujutro posvuda pretežno sunčano, a po gorskim kotlinama ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura. Jutro u unutrašnjosti svježe uz najnižu temperaturu od 12 do 16, u gorskom području od 9 do 11, a na Jadranu od 18 do 23 Celzijeva stupnja.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, vjetar slab, a najviša temperatura 28 ili 29 stupnjeva I u istočnoj Hrvatskoj pretežno sunčano ponegdje uz prolazno umjerenu naoblaku. Teperatura poslijepodne mjestimice do 29 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu pretežno sunčano, u gorskom dijelu mjestimice uz umjeren razvoj dnevne naoblake. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 25 Gorskom Kotaru do 31 stupnja ponegdje na Jadranu.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na sjeveru uz slab do umjeren sjeverozapadnjak, a prema jugu jugozapadnjak. Poslijepodne vrlo toplo i vruće od 29 do 32 stupnja.

More je još vrlo ugodno za kupanje, od 24 do 26 stupnjeva. No, sunce je još jako pa valja se i zaštititi zbog većinom visokog indeksa UV zračenja.

U unutrašnjosti u srijedu sa zapada postupan porast naoblake pa u drugom dijelu dana u Gorskoj Hrvatskoj može biti kiše. U četvrtak i petak promjenljivo povremeno uz kišu i grmljavinu, a mjestimice i obilnije pljuskove. Vjetar slab do umjeren, a temperatura u petak u padu.

U srijedu u Dalmaciji većinom sunčano, a na sjevernom Jadranu postupno naoblačenje, zatim mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina. U četvrtak i petak promjenljivo, povremeno kiša, lokalno i izraženiji grmljavinski pljuskovi, ponegdje i uz veliku količinu oborine, osobito u priobalju. U drugom srijede zapuhat će jugo, u četvrtak i jako, koje će zatim okrenuti na jugozapadnjak, a u petak na sjeverozapadnjak i buru.

Prema današnjem proračunu, za vikend pretežno ili barem djelomice sunčano, no ne i posve stabilno. Svježije, ponegdje uz malo kiše ili ponekog pljuska.