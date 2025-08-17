Stižu pljuskovi i grmljavina: Meteorolog otkrio kada nastupa promjena

U ponedjeljak će se vrijeme stabilizirati što je posljedica jačanja grebena anticiklone sa sjeverozapada Europe. Još samo do jutra na istoku zemlje, a poslijepodne na jugu, moguće su kratkotrajne nestabilnosti i to zbog blage ciklonalne aktivnosti u višim slojevima atmosfere. Novi jači atmosferski poremećaj stiže potkraj srijede i u četvrtak.

Ujutro će biti pretežno sunčano ponegdje s umjerenom naoblakom. Više oblaka još će biti u noći na krajnjem istoku i jugu zemlje gdje može pasti malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najniža jutarnja zraka u unutrašnjosti od 13 do 18, na Jadranu od 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Najviša temperatura oko 27 stupnjeva.

I u istočnim predjelima djelomice, a prema zapadu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U višem gorju mjestimice mjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 22 do 26, a na Jadranu oko 30 stupnjeva.

U Dalmaciji većinom sunčano, ali ne i posve stabilno. Na jugu poslijepodne može biti i pokojeg grmljavinskog pljuska. Do obale će puhati mjestimice umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Poslijepodne vruće uz najviših 30 do 34 stupnjeva.

Temperatura mora, zbog bure, ponegdje će biti za stupanj niža, no i dalje većinom 25 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U unutrašnjosti u utorak i srijedu pretežno sunčano. Krajem srijede sa zapada porast naoblake pa će u noći na četvrtak u gorskom području biti kiše, pljuskova i grmljavine - što će se u četvrtak proširiti i prema istoku zemlje. Temperatura u srijedu u porastu, a zatim manje vruće.

Na Jadranu u utorak i veći dio srijede pretežno sunčano. Krajem srijede na sjevernom dijelu jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom što će se u četvrtak proširiti i na jug. Moguće je i olujno nevrijeme uz obilnu oborinu, osobito u predjelima uz Jadran. Krajem srijede na sjevernom Jadranu jugo koje će posvuda naglo pojačati u četvrtak.

Čini se da će se u petak zadržati nestabilno ponegdje s oborinom. Zatim stabilnije pa će za vikend prevladavati sunčano. To još svakako valja potvrditi.