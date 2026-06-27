Kod Zagreba viđen vuk, približava se kućama: "Budite na pojačanom oprezu"

Općina Jakovlje pozvala je u petak mještane na pojačan oprez nakon dojave da je na tom području uočena jedinka vuka.

Prema obavijesti koju je Općina zaprimila od nadležnog lovačkog društva, životinja je u više navrata viđena u neposrednoj blizini obiteljskih kuća.

"Ne približavajte se životinji i ne pokušavajte je tjerati ili hraniti", poručili su iz Općine mještanima.

Građanima se savjetuje da kućne ljubimce drže pod nadzorom, a kada je moguće i u ograđenom prostoru. Domaće životinje tijekom noći trebalo bi osigurati u zatvorenim objektima.

Iz Općine također upozoravaju mještane da izbjegavaju samostalno približavanje lokacijama na kojima je životinja uočena, osobito u večernjim i noćnim satima.

Svako novo opažanje potrebno je prijaviti Policijskoj postaji Zaprešić i Općini Jakovlje, uz navođenje lokacije i vremena opažanja.

"Općina Jakovlje o navedenoj je situaciji obavijestila nadležna tijela te je zatražila žurno postupanje i stručnu procjenu, budući da je vuk strogo zaštićena vrsta te Općina Jakovlje i lovačko društvo nisu ovlašteni samostalno poduzimati mjere njegovog uklanjanja ili premještanja", izvijestili su.