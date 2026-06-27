S ulica Splita poslane snažne poruke protiv nasilja: “Nije me mater rodila da mučin”
Piše DNEVNIK.hr, Ivan Kaštelan,
27. lipnja 2026. @ 19:50
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Održava se 15. Povorka ponosa u Splitu.
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15. Povorka ponosa održava se u Splitu. Organizatori su poslali jasnu poruku da društvo mora biti sigurnije i uključivije za sve. Poseban naglasak je na mladim LGBT osobama koje se i dalje suočavaju s nasiljem i odbacivanjem. Događaj cijelo vrijeme osigurava policija. Nakon šetnje gradom, glazbeni program potrajat će do 23 sata.
“Slogan je “Nije me mater rodila da mučin”. Ovaj slogan smo odabrali zato što se ove godine posebno bavimo položajem mladih lgbt osoba u sustavu obrazovanja. Generalno nasilje kojem su izloženi jedan od oblika nasilja je šutnja. Kasa se o vama uopće ne govori na mjestu gdje bi se trebali osjećat sigurno, rasti i napredovati. Kada se cijelo postojanje prešućuje to je isto nasilje. Zato ovaj slogan. U jednom trenu se mucanje kako mi u Splitu kažemo uvijek pretvori u mućenje”, rekla je Nika Marin, organizacija Split pridea.