S ulica Splita poslane snažne poruke protiv nasilja: “Nije me mater rodila da mučin”

15. Povorka ponosa održava se u Splitu. Organizatori su poslali jasnu poruku da društvo mora biti sigurnije i uključivije za sve. Poseban naglasak je na mladim LGBT osobama koje se i dalje suočavaju s nasiljem i odbacivanjem. Događaj cijelo vrijeme osigurava policija. Nakon šetnje gradom, glazbeni program potrajat će do 23 sata.

Pride u Splitu - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Pride u Splitu - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Pride u Splitu - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Pride u Splitu - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Pride u Splitu - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Pride u Splitu - 6 Foto: DNEVNIK.hr

“Slogan je “Nije me mater rodila da mučin”. Ovaj slogan smo odabrali zato što se ove godine posebno bavimo položajem mladih lgbt osoba u sustavu obrazovanja. Generalno nasilje kojem su izloženi jedan od oblika nasilja je šutnja. Kasa se o vama uopće ne govori na mjestu gdje bi se trebali osjećat sigurno, rasti i napredovati. Kada se cijelo postojanje prešućuje to je isto nasilje. Zato ovaj slogan. U jednom trenu se mucanje kako mi u Splitu kažemo uvijek pretvori u mućenje”, rekla je Nika Marin, organizacija Split pridea.