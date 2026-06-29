Pakistan ponovno napao Afganistan! Talibani: "Ubili su desetke civila"

Pakistan je tijekom noći izveo prekogranične napade i kopnene operacije na istoku Afganistana, pri čemu je ubijeno 25 militanata, rekao je u ponedjeljak pakistanski ministar informiranja Attaullah Tarar.

Operacija je bila usmjerena na skupinu koju Islamabad krivi za smrtonosni napad tijekom vikenda na regionalno sjedište paravojnih Rangersa u južnom lučkom gradu Karachiju. Afganistanske vlasti, međutim, opetovano poriču da se na njihovu teritoriju skrivaju militanti.

Nakon kopnene operacije uslijedili su "precizni napadi" tijekom noći na istoku Afganistana, objavio je Islamabad. Ofenziva je bila usmjerena na Jamaat-ul-Ahrar, odmetnutu frakciju pakistanskih talibana (TTP), dok je afganistanska vlada izvijestila o desecima civilnih žrtava.

"Tri cilja u Paktiji, Paktiki i Kunaru uništena su tijekom preciznih napada", izjavio je Tarar, dodavši da je vojna operacija bila usmjerena isključivo na skrovišta i sigurna utočišta te skupine.

Talibanska vlada u Kabulu oštro je osporila pakistansku verziju događaja, tvrdeći da su zračni napadi u trima istočnim pokrajinama uglavnom pogodili civilna područja. Glasnogovornik talibana Zabihullah Mujahid osudio je vojnu akciju, nazvavši je "kukavičkim činom agresije", a afganistanske vlasti ponovno su poručile da njihov teritorij ne pruža utočište militantima.

Sukob koji traje

Pakistan je svoje nedavne prekogranične vojne napade u Afganistanu branio kao nužnost u borbi protiv militantnih skupina unutar zemlje, iako Islamabad istodobno aktivno posreduje između Sjedinjenih Država i Irana kako bi se okončao njihov odvojeni rat na Bliskom istoku.

Eskalacija je uslijedila nakon velikog sigurnosnog proboja u subotu, kada su aktivirani eksplozivi, a naoružani napadači otvorili vatru unutar paravojnog kampa Rangersa u Karachiju. Bio je to jedan od najtežih militantnih napada u najnaseljenijem pakistanskom gradu posljednjih godina, u kojem su poginula trojica pripadnika paravojnih snaga. Vlasti su nakon toga pritvorile afganistanskog državljanina za kojeg se sumnja da je bio jedan od nekoliko osoba uključenih u napad, javlja Euronews.

Dvije strane teško održavaju stabilan mir otkako su krajem veljače zaratile. Tjedni žestokih borbi nastavili su se duž granice, kao i dosad nezabilježeni pakistanski zračni napadi na afganistanske gradove, uključujući Kabul i južno uporište Kandahar, gdje se nalazi vrhovni vođa talibana. Prema Ujedinjenim narodima, u nasilju su poginule stotine ljudi, a deseci tisuća raseljeni su.

Krhko primirje

Iako su se dvije zemlje u ožujku dogovorile o prekidu vatre, primirje su narušavali povremeni napadi. Afganistanski dužnosnici izvijestili su da su pakistanski napadi samo u lipnju ubili 13 ljudi.

Kabul je više puta negirao da se njegov teritorij koristi kao utočište međunarodnih militanata, tvrdeći da pakistanske operacije imaju težak danak za civile. Među njima je bio i napad na afganistanski centar za liječenje ovisnosti u ožujku, za koji su UN-ovi dužnosnici naveli da je usmrtio stotine ljudi.

Međunarodni pokušaji posredovanja, u kojima sudjeluje nekoliko zemalja, uključujući Kinu, zasad nisu uspjeli dovesti do trajnog diplomatskog rješenja između susjeda. Zbog stalnih napetosti, zajednička granica uglavnom je zatvorena od prethodnog vala prekograničnog nasilja u listopadu.