Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana? Meteorolog Darijo Brzoja ima sve detalje

Vrlo postupno bit će toplije, ovaj tjedan na kopnu još uvijek ne i vruće, za srijedu i četvrtak stoji i mala mogućnost za poneki pljusak u unutrašnjosti, dok na moru već prevladava sunčano i tako će se zadržati i dalje.

Inače, ovaj tjedan vrijeme nam je po toplini ispod prosjeka, no do kraja kolovoza, prema prognozama ipak bi trebalo biti primjerenije ljetu, toplije i uz rijetke oborinske epizode.

U polju smo malo povišenog tlaka, no po visini će se u srijedu i četvrtak, centralnom i prema istočnoj Europi, pa tako dijelom i preko naših krajeva premještati jedna masa vlažnog i hladnijeg zraka, zbog čega će i kod nas biti lokalnih nestabilnosti. Uglavnom prema kraju dana, i to u središnjim i gorskim krajevima.



U srijedu ujutro u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano, tek povremeno uz tu i tamo malo više oblaka te i dalje za kolovoz zapravo dosta svježe. Na Jadranu će prevladavati sunčano, osobito južnije gdje se inače svih ovih dana očekuje i najviše sunčana vremena. Na moru će kroz jutro puhati burin. Jutarnja temperatura, na kopnu od 8 do 13, a duž Jadrana između 15 i 20 stupnjeva.



Poslijepodne, djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku, prema kraju dana moguće i uz poneki pljusak ovdje u središnjim krajevima. Izglednije uz granicu sa Slovenijom te na sjeveru regije. Vjetar većinom slab, temperatura od 24 do 26 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji u srijedu većinom djelomice sunčano, uz povremeno više oblaka, no šanse za pljusak ovdje su mnogo manje. Možda tek u noći na četvrtak. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.



U Gorskom kotaru bi poslijepodne i prema kraju dana moglo biti pljuskova. U Lici uglavnom suho. Na sjevernom Jadranu i u srijedu će prevladavati sunčano. Puhat će maestral, a bit će i ugodno toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stupnjeva. U gorju, ne baš toliko, bit će između 22 i 26.



U Dalmaciji će isto prevladavati sunčano, te će danju biti vrlo toplo, pomalo i vruće. Ujutro burin, danju maestral. A najviša dnevna temperatura očekuje se između 28 i 30 stupnjeva.



Temperatura mora je uglavnom oko 25, 26, ugodno je za kupanje.



UV indeks u kopnenim krajevima u srijedu većinom umjeren, ponegdje visok, a na Jadranu najčešće visok. Jedino na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Dalmacije bit će i vrlo visok.



U četvrtak još u unutrašnjosti nestabilnije, uz povremeno umjerenu naoblaku i mogućnost za poneki pljusak, pa i grmljavinu, a od petka zato sunčano i toplije, mada značajniji porast temperature kopnene krajeve očekuje zapravo za vikend.



Na Jadranu će i u nastavku tjedna prevladavati sunčano, te će biti vrlo toplo i vruće. Samo u četvrtak u unutrašnjosti Istre uz prolazno više oblaka može biti i ponekog pljuska. Ujutro uz obalu burin, danju na moru maestral. Prema vikendu sve češće ćemo ponovno mjeriti preko 30 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.



Meteorolog Darijo Brzoja najavio je vrijeme i za veći dio sljedećeg tjedna. Bit će sunčano, vrlo toplo i vruće, poglavito na Jadranu.

"Držimo palčeve da ono što nam trenutno dostupni prognostički materijali sugeriraju tako i ostane pa da što prije zaboravimo ove nedaće od proteklih nekoliko tjedana", zaključio je Brzoja u Dnevniku Nove TV.

