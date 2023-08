Državni tajnik nakon nereda u Ateni: "To je bacilo strahovitu ljagu na našu državu, sportske djelatnike i naše sportaše"

Iz MUP-a poručuju da su sigurnosne informacije o navijačima dostavili grčkoj policiji, ali i da je crnogorska policija obavijestila države na daljnjoj trasi da su prema Albaniji detektirali 120 hrvatskih državljana u 21 vozilu.

Obavijestili su i da nemaju informacije o postupanjima prema hrvatskim državljanima. Evo što je za Dnevnik Nove TV o strašnom incidentu rekao državni tajnik iz Ministarstva turizma i sporta Tomislav Družak.

"Mislim da je to slučaj bez presedana u novijoj sportskoj povijesti. Naravno da smo puni osude, puni gnjeva jer se na taj način sramoti sve ono što je postigao i HNS i nogomet i sportaši. To je bacilo strahovitu ljagu na našu državu, sportske djelatnike i naše sportaše", rekao je.

Na pitanje tko stoji iza ovoga, Družak je odgovorio: "Teško je reći tko stoji. Vjerujem da će istraga koja traje moći potvrditi. Ja ne vjerujem u slučajnosti, evo, recimo, Hrvatska igra i oni mogu doći i prije nastupa reprezentacije Hrvatske napraviti ovakav nered".

Grci smjenjuju šefove policije, prozivaju Dinamo za propuste, kako Družak na to gleda?

"Klub nije organizirao i, dapače, molio je igrače da ne idu u Atenu kao što je preporuka UEFA-e. Naša Policija naša ne može zabraniti građanima da izađu iz zemlje, ali o tome da postoje neke indicije obavijestila EUROPOL i INTERPOL", kazao je.

O tome jesu li to uvijek jedni te isti pojedinci ili koliko im se može ući u trag i stati na kraj, Družak kaže: "Dobro, to je sad više pitanje za policiju, ja to ne mogu znati. Ali u pravilu mislim da je riječ o grupama koje nisu navijači ili pod krinkom boje nekog kluba u stvari žele raditi nered ili sebe promovirati radeći nered".

Smatra da je naš Zakon o sprječavanju sukoba na sportskim natjecanjima vrlo dobar. O posljedicama nakon ovog događaja kaže kako je pročitao vijest da UEFA neće izbaciti Dinamo.

"Moglo je biti posljedica - da se izbaci naš prvak iz europskih natjecanja, ali zasigurno - prvi sljedeći nered sigurno će biti izbacivanje najprije kluba, a bojim se da bi moglo to i šire ići. Prema tome, ja apeliram na navijače da se distanciraju od ovakvih ekstrema", zaključio je Družak.

