Turudić: "Ne bojim se da dolazim u osinje gnijezdo, a imam ideju tko će voditi USKOK"

Sudac Ivan Turudić u ponedjeljak preuzima dužnost glavnog državnog odvjetnika. Tvrdi da je spreman za novu ulogu te da se već sastao i sa Zlatom Hrvoj Šipek koju će zamijeniti.

"Imali smo sastanke, sve je bilo vrlo korektno. Dogovaramo primopredaju za ponedjeljak kada ćemo imati kolegij sa zamjenicima državnog odvjetnika. U utorak već imamo sastanak s USKOK-om. Bit će živa situacija", kazao je Turudić za RTL te dodao kako se ne boji da dolazi u osinje gnijezdo.

Pročitajte i ovo Pozvao na glasanje Milanović: ''Tko god je dignuo ruku za Turudića, neprijatelj je Hrvatske''

"Ne bojim se, većinu kolega poznam. S ogromnim brojem njih sam u korektnim i profesionalnim odnosima. Ne moraju se oni bojati mene niti ja njih. Došao sam tamo da zajedno radimo i nešto napravimo."

Kaže kako će Hrvoj Šipek biti njegova zamjenica.

"Ona ostaje do daljnjeg, to je do nje, po Zakonu ona ostaje zamjenica glavnog državnog odvjetnika. U prvo vrijeme neću ništa mijenjati, neke ljude i ne poznam. Veliku većinu poznam, ali mora proći neko vrijeme da vidim kakva je situacija", kaže i dodaje da će ista situacija biti s Uskokom.

Pročitajte i ovo na dužnost stupa u svibnju Ivan Turudić u zanimljivoj pratnji prošetao po glavnom zagrebačkom Trgu

"Imam ideju tko će voditi USKOK, ali vidjet ću. Neću još ići s njom u javnost jer ne znam što je sa današnjom vršiteljicom dužnosti ravnateljice USKOK-a. Načuo sam, do mene je dopro glas da ona to više ne želi biti. Ali najprije ću s njom razgovarati. U svakom slučaju bit će netko iz kuće, to mogu potvrditi", rekao je Turudić, dodao kako nema novih informacija o slučaju propucavanja njegova automobila.

"Automobil je popravljen. Imao sam kasko ali ipak sam morao platiti nešto iz svog džepa, to je tako", rekao je.