Jedni znatiželjni, drugi pozivaju na bojkot: "To je jedno nakaradno, neprirodno ponašanje"

Šareni šator na pulskoj zaobilaznici unio je pomutnju na jugu Istre. Dok u nekima životinje u cirkusu bude znatiželju, drugi pozivaju na bojkot i zaobilaženje u velikom luku.

"Sa životinjama nije humano, ni ti ljudi koji plaćaju za to, ni djeca koja se dovode, nije to normalno okruženje, ne bi to trebalo biti u našem gradu", navodi Danijela u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Line Dollar.

Istog stava je i Grad Pula. Ali mogu samo gledati vezanih ruku. Parcela na kojoj je cirkus u vlasništvu je države, njome pravo upravljanja imaju Hrvatske vode.

Pročitajte i ovo Analiza Marka Biočine Kako su zemlje u susjedstvu regulirale rad nedjeljom? "Kod nas vlade pokušavaju to napraviti tako da vuk bude sit, a ovce na broju. Rezultat su ovakvi zakoni"

Gradu je preostalo jedino da im zabrani oglašavanje plakatima po gradu.

"Nadležni Odsjek za komunalno redarstvo konstantno prati poduzimaju li se mjere protivne odluci o komunalnom redu", navodi Igor Jovin, pročelnik Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Divlje životinje zabranjene prije gotovo 20 godina

U Hrvatskoj su prije gotovo 20 godina zakonom zabranjene divlje životinje u cirkusima. Deva ispada - domaća životinja, a držanje i nastupanje domaćih životinja u cirkusima dopušteno je, samo u svrhu prikazivanja prirodnog ponašanja, bez treniranja i trikova.

"Deva ispada domaća životinja. Pa možda negdje je, ali u Hrvatskoj zasigurno nije. Nema u cirkusu prirodnih ponašanja životinja, to je vrlo svima jasno, to je upravo jedno nakaradno, neprirodno ponašanje", navodi Luka Oman iz Prijatelja životinja.

Životinje dio obitelji

"Mi smo dobri prema životinjama, želim da svi dođu i vide što radimo sa životinjama i onda sude", poručuje akrobatkinja Jenny iz cirkusa. Jer, kaže, životinje su za njih dio obitelji. I sve su one rođene u – cirkusu.

Pročitajte i ovo Uhićen vozač Detalji bizarne željezničke nesreće: "Vlak se zaustavio nakon gotovo 400 metara"

"Žive život, kao i ja, ovakav odmalena, poznaju i nas i ljude i svjetla. Nije im to problem, kad im je to poznato od rođenja. Ponekad, možda jednom tjedno, odrade kratku rutinu, dođu, uđu i izađu", dodaje Jenny.

A došao je u kontrolu i Državni inspektorat. Utvrđeno je da su životinjama osigurani odgovarajući smještaj i hrana i da ne pokazuju strah ni agresivnost.

Dodatne provjere predviđene su tijekom izvođenja predstave. U ponedjeljak je stanka, cirkus se nastavlja u utorak.



Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.