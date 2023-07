Stižu nova nevremena, upaljeni meteoalarmi: Detalje donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić

Na vrijeme u petak utjecat će jedna hladna fronta sa sjeverozapada koja se ponovno približava, a zbog koje će atmosfera biti vrlo nestabilna i pogodna za pljuskove, grmljavinu, ali i poneko nevrijeme, osobito u drugom dijelu dana.

Prijepodne će biti djelomice do pretežno sunčano. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu uz promjenjivu naoblaku, pa tamo već može biti kiše i pljuskova, dok će u Dalmaciji još biti većinom vedro.

Vjetar će biti slab, u unutrašnjosti jugoistočni, na moru većinom jugo, samo na sjeveru malo bure. Najniža temperatura od 16 do 19, a na Jadranu od 23 do 27.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj nestabilnije, raste vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu koji će lokalno biti jače izraženi. Može ih biti od sredine pa sve do kraja dana, no veća vjerojatnost za njih je nakon 17 sati. Ponovno je moguće i nevrijeme s olujnim vjetrom i tučom, pa je upaljen narančasti meteoalarm! Temperatura će biti slična kao u četvrtak, a niža nego posljednjih dana, oko 29 Celzijevih stupnjeva, tako da će biti ugodnije, sa slabim vjetrom, sve do pljuskova.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne počinje sunčano i vruće, s temperaturom oko 30 te sa slabim vjetrom. Međutim, onda kasno poslijepodne i navečer pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguće i nevrijeme. Veća vjerojatnost za to nakon 18 sati.

U petak je i na sjevernom Jadranu moguće nevrijeme. U Istri, Primorju i na Kvarneru većinu će dana biti sunčano i vruće, ali nestabilno. Tako da su mogući prolazni, lokalni pljuskovi koji ponegdje mogu biti izraženiji – veća mogućnost za to je navečer. Prije pljuskova temperatura oko 31, uz slabo jugo, a zatim uz pljuskove jaka i olujna bura i tramontana.

I u Gorskom kotaru i Lici slično. Promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima. Već su popodne mogući lokalni pljuskovi, no veća vjerojatnost za njih je navečer kad lokalno može biti nevremena. Temperatura od 27 do 30.



U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Tek su prema kraju dana na sjeveru mogući pljuskovi i grmljavina, uz prolazno vrlo jaku tramontanu. Prije toga će puhati slabo do umjereno jugo. Najviša temperatura između 32 i 35, na jugu i dalje uz crveni meteoalarm zbog visokih temperatura, a na sjeveru narančasti zbog moguće jače izraženih pljuskova navečer.

U subotu će na kopnu biti promjenjivo, nestabilno i malo svježije, uz još lokalnih pljuskova i grmljavine, a ponovno je moguće i nevrijeme uz prolazno jak i olujan vjetar. Od nedjelje stabilizacija, bit će sunčanije i sve toplije, a u ponedjeljak već i vruće, oko 33 Celzijeva stupnja.

Na Jadranu u subotu djelomice sunčano, povremeno uz više oblaka, pa će lokalno biti pljuskova i grmljavine, ponajprije na sjevernom i srednjem dijelu. Pljuskovi ponegdje mogu biti jače izraženi. Prolazno će zapuhati jaka tramontana i bura. U nedjelju i ponedjeljak sunčanije i stabilnije, uz maestral pa jugo.

U svakom slučaju, u petak ponovno vrlo nestabilno i promjenjivo, osobito poslijepodne i navečer. Ponovno će biti pljuskova i grmljavine, mogući su na sjevernom Jadranu te u cijeloj u unutrašnjosti, a lokalno ponovno može biti i nevremena. Pratite prognoze, pratite upozorenja, a povremeno pogledajte i radarsku sliku.

