Ojačala je vrlo prostrana anticiklona: Meteorolog otkriva kakvo vrijeme nas očekuje sljedećih dana

Iza ciklone s kojom nam je stigla zimska hladnoća, u unutrašnjosti snijeg, a na Jadranu bura, ojačala je vrlo prostrana anticiklona zbog koje će sutra i slijedećih dana u prizemlju pritjecati hladan i razmjerno suh zrak. Istodobno, u višim dijelovima atmosfere, još sutra je prisutna slaba ciklonalna aktivnost zbog koje u unutrašnjosti može biti malo snijega.

Sutra ujutro i prijepodne u unutrašnjosti mjestimice još može biti malo snijega. Na Jadranu pretežno ili djelomice sunčano. Na širem riječkom području prevladavat će oblačno. Posvuda hladno. U unutrašnjosti će puhati slab i umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim, podno Velebita i orkanskim udarima – pa za to područje i dalje vrijedi crveni Meteoalarm. Dnevna temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, pa će se u unutrašnjosti zadržati negativne vrijednosti. Najniža jutarnja temperatura od -6 do -3, a Jadranu od 1 do 6 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj i dalje većinom oblačno i hladno samo ponegdje uz pokoju pahulju snijega. Puhat će slab sjeverac i sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura posvuda ispod nule.

I u istočnim predjelima većinom oblačno i hladno ponegdje još uz mogućnost za malo snijega. U Podunavlju u drugom dijelu dana djelomično kidanje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura -2 ili -1 stupanj.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno i hladno još ponegdje uz malo snijega. Poslijepodne u Lici može biti manje sunčanih razdoblja. Na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano. Više oblaka zadržat će se na širem riječkom području. U višem gorju puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena i jaka bura ponegdje s olujnim, a podno Velebita i orkanskim udarima s kojim može biti i pokoje pahulja snijega. Temperatura od -4 do -2, na moru od 3 do 9 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i hladno uz umjerenu i jaku, ponegdje na udare i olujnu buru osobito na sjevernom dijelu. Temperatura od 7 do 11 stupnjeva, u unutrašnjosti oko 2.

Slijedećih dana u unutrašnjosti većinom sunčano i hladno. U četvrtak ujutro mjestimice magla. U petak prolazno promjenjiva naoblaka s kojom osobito na istoku može pasti malo snijega. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u petak ponegdje i jak.

Na Jadranu većinom sunčano, vjetrovito i hladno često uz jaku buru ponegdje i s olujnim udarima, osobito podno Velebita. U drugom dijelu srijede bura će oslabjeti, u četvrtak prolazno okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak, a u petak ponovno jaka bura.

Čini se da će u subotu još prevladavati sunčano i hladno. U nedjelju porast oblake, a u manjoj mjeri i temperature pa će mjestimice biti malo kiše.

