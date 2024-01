Ovih dana svi govore o polarnom vorteksu, koji stiže i u Hrvatsku: "Temperature bi se mogle spustiti do -15"

Ekstremno niske temperature pogodile su najsjevernije dijelove Švedske. Neočišćene ceste, jak vjetar, prijevozno sredstvo - noge. Živa u termometrima debelo ispod nule. Čak -43 stupnja.

"Kažu da je u Švedskoj sinoć bila najhladnija noć u proteklih 25 godina, ne lažu", rekao je Dean.

Dio vlakova i autobusa ne prometuje. Stotine su kućanstva bez struje, a neki i bez vode.

"Vjetar skida glavu. Stvarni je osjećaj -17, imam tu sreću da se nalazim u najtoplijem gradu u Švedskoj", rekao je Dean.

Minus 30 Celzijevih stupnjeva mjerili su termometri i u susjednoj Finskoj. Predviđaju se i niže temperature.

Sa snježnim nanosima bori se i Norveška. Zatvoren je dio škola i trgovina. Hranu i lijekove dostavljaju nadležne službe na kućna vrata.

Zima je stisnula i glavni grad Rusije, gdje je živa pokazala -20 stupnjeva.

"Smrzli su mi se obrazi", rekao je Eldar Toke iz Moskve.

S toplinom je gotovo i u Hrvatskoj

DHMZ je upozorio da dolazi do promjene vremena s velikim zahladnjenjem. Stižu nam jaka kiša, susnježica, snijeg, a možemo računati i na grmljavinu, kao i na pijavice na moru.

Do bure i snijega, još danas u Puli je temperatura mora 13, a zraka 14 stupnjeva.



"More je osvježavajuće. Nije da pratim temperaturu mora, nego idem pa kako bude, bude", rekla je Irena iz Pule.

Na Palagruži je još toplije, 18 stupnjeva. U Zagrebu sunce i 15 stupnjeva. Dovoljno za trening na otvorenom.

"U kratkom sam čim je ovako toplo vrijeme, inače se znoji čovjek", rekao je Željko.

Početkom idućeg tjedna Zagreb očekuje temperatura i do -8 stupnjeva.

"Dobro, zima je, ali sunce je i dalje vani nije previše hladno. Malo kad se zagriješ, još sam malo dotrčao do ovdje. Jako volim iskoristiti lijepo vrijeme", rekao je Danijel.

Lijepu vremenu nazire se kraj već ovog vikenda. Izraženije zahladnjenje stiže nam s nedjeljom.

Meteorolog Ivan Čačić u Dnevniku Nove TV objasnio je što možemo očekivati u idućem periodu.

Ovih dana svi govore o polarnom vorteksu, koji navodno stiže i u Hrvatsku. Meteorolog je objasnio o čemu je riječ.

"Riječ je o pojmu koji se više koristi u stručnim krugovima. To je vrtlog koji se nalazi iznad Sjevernog pola, to nas ne bi trebalo previše zabrinjavati. Potječe to još od hladnih zima u Sjevernoj Americi. Postao je to "seksi pojam", kao što je to bila superćelija.

To su prodori hladnog ili toplog zraka sa sjevera kontinenta. Trebamo voditi računa kad će se to dogoditi, kad će biti promjena vremena. To će se i dogoditi za vikend, kad će u Sredozemlje prodrijeti hladan zrak. U subotu će se stvoriti jaka ciklona, to je prava zimska situacija koja će se u nedjelju pomaknuti sa središta na južni Jadran i onda će sa sjeveroistoka kontinenta prema nama strujati vrlo hladan zrak. Bit će on i bogat vlagom pa onda možemo govoriti o snijegu u unutrašnjosti", rekao je Ivan Čačić.

Meteorolog je otkrio da će temperature padati prema sredini idućeg tjedna.

"Osobito hladno bit će u unutrašnjosti, temperature bi mogle pasti ispod 10, pa i približiti se -15 stupnjeva u jutarnjim satima u kontinentalnom dijelu. Na Jadranu će također biti hladno, bit će jaka i olujna, na udare i orkanska bura", rekao je Ivan Čačić.



Treba pripaziti na poledicu.



"Na poledicu trebaju pripaziti starije osobe, djeca, u prometu. Ovo je nagla promjena i trebamo predvidjeti drukčije ponašanje nego sada", zaključio je meteorolog.

