Crveni alarm za tri regije, zbog olujnog vjetra zatvoren dio A1

Zbog olujne bure zatvoren je dio autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, te dio Jadranske magistrale između Senja i Svete Marije Marije Magdalene.

Noćas je stigla najavljena promjena vremena koja je donijela i snijeg, koji jutros pada diljem Slavonije. Najviše snijega trenutno ima na krajnjem istoku kod Županje te GP Bajakova, gdje je autocesta potpuno pod snijegom.

Vrijeme će u ponedjeljak biti pretežno oblačno, a mjestimice je moguć snijeg, češće na istoku i u gorskoj Hrvatskoj, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Na Jadranu će ponegdje biti malo kiše, a poslijepodne sunčana razdoblja, osobito na sjevernom dijelu. Vjetar će biti umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će biti umjerene i jake bure s olujnim udarima, a podno Velebita lokalno orkanskim.

Temperatura zraka na kopnu bit će od -5 do 0, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 0 do 5, na sjevernom Jadranu od 2 do 8, a u Dalmaciji uglavnom od 6 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Za tri regije na snazi je crveni alarm zbog orkanskih udara bure - riječku regiju, Kvarner i Velebitski kanal. Meteoalarm upozorava da su mogući udari i do 200 kilometara na sat. Za ostatak zemlje na snazi su žuto i narančasto upozorenje, također zbog olujnog vjetra, dok je u Slavoniji, na zagrebačkom i karlovačkom području te u gorju na snazi žuti alarm zbog snijega.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije Porozina-Brestova, Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Mišnjak-Stinica i Prapratno-Sobra te katamaranske linije Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka i brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Izvješće HAK-a od 7 sati ujutro navodi:

"Zbog olujnog vjetra za sav promet zatvorene su: autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za osobna vozi je državnim cestama čvor Posedarje - Maslenica - Zaton Obrovački - Gračac - čvor Sveti Rok, a za ostala vozila čvor Benkovac - Kistanje - Knin - Gračac - čvor Sveti Rok);

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene.

Samo za osobna vozila otvoreni su: autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica (obilazak za ostale skupine vozila je starom cestom DC3 kroz Gorski kotar); državna cesta Gračac-Obrovac-Karin (DC27); državna cesta Maslenica-Zaton Obrovački (DC54); Paški most.

Na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok-Šmrika, Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 između čvora i mjesta Križišće i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-čvor Križišće zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja (DC8) zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te ostala vozila bez zimske opreme na cestama u Lici:

DC1 Ondić (g.ž.ZD)-Gračac

DC25 Lički Osik (D25) - Gospić - Karlobag (D8)

DC218 Užljebić-Donji Lapac-Bjelopolje;

ŽC5203 Dobroselo-Brotnja-Srb-Otrić:

ŽC5217 Donji Lapac-Mazin-Bruvno;

na svim županijskim i lokalnim cestama na području Donjeg Lapca i Korenice.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje.

Snijeg pada mjestimice u Lici i Slavoniji. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima" navodi HAK i poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.