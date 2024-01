Zima će tek pokazati zube: Mnogi su samo njega čekali, ali sada valja biti na oprezu

I dalje imamo ciklonalni vrtlog nad Sredozemljem i jaku anticiklonu na sjeveru Europe. Zbog takve raspodjele sustava, pritječe nam vrlo hladan zrak sa sjevera, i to brzo i snažno. Temperatura je na kopnu pala za 15-ak stupnjeva ako je usporedimo s vrijednostima od sredine tjedna.



U ponedjeljak ujutro u unutrašnjosti oblačno i hladno, uz niske oblake pa će dojam vremena pravi zimski, siv i tmuran. Uz to, povremeno će padati slab snijeg, češće i više u Slavoniji, Lici i Gorskom kotaru, no ni tamo ne očekujemo veliku količinu, svega još nekoliko centimetara.

Na obali manje oblaka i nešto sunčanih razdoblja, tamo će biti umjereno do pretežno oblačno, a na jugu je lokalno moguće i malo kiše.

Bura će stvarati najviše problema, zbog nje će biti i vrlo hladno, puhat će jako i olujno, s orkanskim udarima. Najniža temperatura od 3 na sjeveru do 8 na jugu. U unutrašnjosti od -5 do -1, a i tamo će biti umjerenog sjeverca zbog kojeg će se činiti hladnije.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj ostaje oblačno. Povremeno može padati još vrlo malo snijega. Ono što je najvažnije naglasiti jest da će biti vrlo hladno. Kombinacija umjerenog do jakog sjeverca i temperature oko -1 pojačavat će taj hladan osjećaj.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno, vjetrovito i vrlo hladno, povremeno uz malo slabog snijega. Puhat će umjeren vjetar, sjevernih smjerova, a temperatura će uglavnom biti ispod nule tijekom cijeloga dana.



U Gorskom kotaru i Lici oblačno, sa slabim do umjerenim snijegom. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, uz najvišu temperaturu od -4 do -2.

U Istri i Primorju umjereno do pretežno oblačno, ali uglavnom bez oborine, samo mjestimice je moguć snijeg nošen burom, osobito pod Velebitom. I dalje će puhati jaka i olujna bura s orkanskim udarima pa će biti vrlo hladno uz temperaturu od 3 do 8.

I u Dalmaciji vrlo vjetrovito i hladno, bura će ovdje puhati jako i olujno, pa je na snazi meteoalarm. Na sjeveru će biti pretežno sunčano, a na jugu umjereno oblačno, ponegdje i pretežno oblačno, no samo rijetko može pasti još malo kiše, ponajprije na otocima. Temperatura će popodne uglavnom biti od 7 do 13, samo u Zagori hladnije, tamo će biti oko 5 Celzijevih stupnjeva.



Dosta oblačno bit će još u utorak u kopnenim krajevima, no većinom ostaje suho. Samo malo snijega može pasti ujutro u Slavoniji. Zatim u srijedu i četvrtak više sunca, ali zbog razvedravanja, imat ćemo sve hladnija jutra. Temperatura će se spuštati ispod -5, ponegdje sve do -10. Znači, u početku tjedna oblačno i hladno, a zatim sunčano i još hladnije.



Na obali vrijeme po buri - sunčano i hladno. Ujutro će biti od 1 do 3, a danju 7 do 10 stupnjeva. Bit će to najhladniji dani od veljače prošle godine. Bura će u utorak još puhati olujno, potom od srijede naglo slabi, na umjerenu, jedino će pod Velebitom još ostati jaka.



Znači, u novom će nam tjednu u prvom redu biti hladno, čak malo hladnije od prosjeka, a u svakom slučaju znatno hladnije nego što je to bilo posljednjih mjesec dana. Uz to, većinu će tjedna biti suho, osim ponedjeljka i utorka kad će na kopnu pasti još malo snijega.

Imat ćemo zubato sunce. Na moru već od ponedjeljka gdje će puhati olujna i orkanska bura koja slabi tek u srijedu. Zatopljenje se nazire, ali tek krajem tjedna.

