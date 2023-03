Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

Prema očekivanju, pred nama je zamjetna promjena vremena s vrlo izraženim prodorom hladnog zraka koji će u srijedu donijeti kišu, ponegdje i obilniju, a u gorskom području prolazno susnježicu i snijeg. Zbog tog prodora na Jadranu će se stvoriti jak ciklonalni vrtlog pa će biti i vrlo vjetrovito, osobito na Jadranu gdje zapuhati jaka i olujna ponegdje i orkanska bura. U četvrtak i osobito u petak smirivanje vremena, a za vikend ponovno osjetno toplije.



U srijedu ujutro u većini će krajeva prevladavati oblačno i vjetrovito povremeno s kišom. U Dalmaciji lokalno pljuskovi i grmljavina, a u gorskom području susnježica i snijeg kojih može biti i u nižim predjelima. Puhat će umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak koji, osobito u gorju na udare može biti i olujan. Na većem dijelu Jadrana zapuhat će jaka na udare i olujna bura i tramontana. Na jugu u početku još jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, na Jadranu od 6 do 11 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj sa zapada postupan prestanak oborine i razvedravanje. No, bit će vrlo vjetrovito uz umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak, ponegdje i s olujnim udarima. Osjetno hladnije. Temperatura poslijepodne od 7 do 10, a navečer u daljnjem padu.



U istočnim predjelima pretežno oblačno i vjetrovito, povremeno s kišom, osobito u prvom dijelu dana kada lokalno može biti i obilnije oborine. Poslijepodne sa zapada prestanak oborine i djelomično razvedravanje. Mjestimične kiše još može biti na istoku. Puhat će jak sjeverni vjetar, ponegdje s olujnim udarima. Osjetno hladnije uz temperaturu u većem dijelu dana od 5 do 9 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Prijepodne u Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu kiša, te pljuskovi i grmljavina. U višim predjelima snijeg. Vrlo vjetrovito u gorju uz umjeren i jak, na udare i olujan sjeverac i sjeveroistočnjak. Na Jadranu jaka i olujna bura koja podno Velebita može imati i orkanske udare. Zbog toga je na snazi narančasti, podno Velebita i crveni Meteoalarm. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 2 do 6, na Jadranu od 9 do 12 stupnjeva.



U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno povremeno s kišom ponegdje i obilnijom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom - prije svega u prvom dijelu i sredinom dana. Poslijepodne sa sjevera prestanak oborine i djelomično razvedravanje. Puhat će jaka i olujna bura i tramontana. Temperatura zraka od 10 do 14 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, u četvrtak mjestimice s umjerenom naoblakom kad će još ponegdje puhati umjeren sjeverac. Ujutro može biti mraza, a poslijepodne temperatura u porastu.



Na Jadranu pretežno sunčano u četvrtak još uz jaku tramontanu i buru, a zatim će vjetar oslabjeti i postupno će biti sve toplije.



U srijedu svakako valja pripaziti na jak vjetar, osobito na Jadranu gdje će biti i olujne bure. Zatim smirivanje vremena pa će za vikend posvuda ponovno biti razmjerno toplo.

