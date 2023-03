Još jedna snažna oluja pogodila je Kaliforniju tijekom noći prisiljavajući tisuće ljudi na evakuaciju i rezultirajući s najmanje dvije smrti, dok je nasip u obalnom okrugu Monterey popustio.

"Nadali smo se da ćemo izbjeći i spriječiti ovu situaciju, ali najgori mogući scenarij stigao je s prelivanjem rijeke Pajaro i probijanjem nasipa oko ponoći", rekao je Luis Alejo, nadzornik okruga Monterey, u subotu na Twitteru.

U petak je ravnateljica državnih hitnih službi Nancy Ward objavila da je oluja već odnijela najmanje dva života.

Neobično intenzivan i naizgled beskrajan niz oluja tjednima pogađa Kaliforniju. Slike koje je na Twitteru objavila državna Nacionalna garda prikazuju gardiste kako spašavaju stanovnike zarobljene u automobilima pod visokim vodama.

Najmanje jednu cestu voda je odnijela u okrugu Santa Cruz, sjeverno od Montereya. Stanovnicima nekoliko gradova, uglavnom na sjeveru, naređena je evakuacija.

