Kakvo nas vrijeme očekuje, doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Ivana Čačića.

Od četvrtka porast naoblake, a ponegdje i malo kiše, što su vjesnici zamjetne promjene vremena za vikend - kad uz dosta oborina očekujemo i osjetan pad temperature zraka - s kojim će u nedjelju biti snijega, i to ne samo u unutrašnjosti, nego uz jaku i olujnu buru, i ponegdje na sjevernom dijelu Jadrana.



U četvrtak u noći i ujutro postupan porast naoblake i to najprije na Sjevernom Jadranu i u gorskom području gdje može biti malo kiše. Vjetar posvuda slab. Najniža jutarnja temperatura od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho. Od sredine dana samo ponegdje može biti neznatne kiše. Vjetar uglavnom slab. Poslijepodne temperatura niža nego u srijedu, većinom od 12 do 14 stupnjeva.



Umjereno do pretežno oblačno i uglavnom suho bit će i u istočnim predjelima. I ovdje poslijepodne samo ponegdje može biti neznatne kiše. Temperatura od 13 do 16 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu umjereno i pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše. U višem gorju povremeno može puhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu slab do umjeren južni vjetar i jugo. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 8 do 12, a na Jadranu od 10 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji tijekom dana sve više oblaka, pa će poslijepodne mjestimice biti malo kiše. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 13 do 17 stupnjeva.

U petak u unutrašnjosti promjenljivo uz južinu, a ponegdje i malo kiše. Oborina će biti izraženija za vikend kad će u nedjelju uz zamjetan pad temperature kiša prijeći u susnježicu i snijeg i u nizinama. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadnjak koji će u nedjelju okrenuti na sjeveroistočnjak.

Na Jadranu u petak promjenljivo mjestimice s kišom koje će biti više za vikend, osobito u nedjelju, kad se očekuje i osjetan pad temperature, a ponegdje i veća količina oborine. Na Jadranu će zapuhati umjereno i jako jugo koje će u nedjelju na sjevernom dijelu okrenuti na jaku i olujnu buru s kojom može biti susnježice i snijega.



Do sredine sljedećeg tjedna bit će osjetno hladnije s oborinama koje će u srijedu oslabjeti. U gorju snijeg kojeg će biti mjestimice i u nizinama, a uz buru ponegdje i na sjevernom Jadranu.

