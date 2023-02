Višetjedno suho zimsko vrijeme izaziva zabrinutost da Italiju očekuje nova suša nakon velike suše prošlog ljeta, s obzirom na to da je u Alpama palo manje od polovice uobičajene količine snijega, po znanstvenicima i organizacijama za zaštitu okoliša.

Upozorenja su objavljena u trenutku kada je razina mora u Veneciji, koju obično najviše muče poplave, neuobičajeno niska pa gondole, vodeni taksiji i hitna pomoć ne mogu ploviti po slavnim kanalima.

Probleme u Veneciji objašnjava se kombinacijom faktora kao što su izostanak kiše, visoki tlak zraka, puni Mjesec i morske struje.

Talijanskim rijekama i jezerima ozbiljno manjka vode, objavila je u ponedjeljak organizacija za zaštitu okoliša Legambiente, skrećući pozornost osobito na sjever zemlje.

Rijeka Po, najdulja u zemlji, ima 61 posto manje vode od uobičajene količine u ovo vrijeme godine, po priopćenju organizacije.

Venice in the news because the canals have dried up. Water traffic is impossible. I've seen bassa marea in Venice before, but never to this extent pic.twitter.com/HenEb0EEOS