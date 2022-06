Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana - prognozu donosi meteorolog Ivan Čačić.

U noći na utorak preko naših krajeva premještat će se manja količina svježijeg oceanskog zraka. Zbog toga će u utorak u unutrašnjosti biti ugodno toplo, a na Jadranu će prolazno zapuhati bura.



Riječ je o brzom prolazu ove hladne atmosferske fronte u polju visokog tlaka zraka. Novi brzi prodor oceanskog zraka očekujemo potkraj četvrtka i u petak.



U utorak, u noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice umjerena naoblaka, a na Jadranu pretežno vedro. U gorskim predjelima i u Posavini još može biti malo kiše ili ponekog pljuska. U unutrašnjosti će do pred jutro puhati mjestimice umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a u Slavoniji sjeverozapadnjak.

Na Jadranu će zapuhati umjerena i jaka bura podno Velebita i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 17, a na Jadranu od 20 do 24 Celzijeva stupnja.



Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i ugodno toplo uz najveću temperaturu od 23 do 26 stupnjeva.



Sunčano i jednako ugodno toplo bit će i u istočnim predjelima. Vjetar slab, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U višem gorju prijepodne umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena i jaka bura koja će do sredine dana podno Velebita imati i olujne udare.

Poslijepodne vjetar će oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 21 do 25, na Jadranu od 27 do 30 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Jedino se u unutrašnjosti ponegdje ne isključuje kratkotrajni pljusak. Puhat će umjerena do jaka bura koja će poslijepodne prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.



Sljedećih dana u kontinentalnom dijelu pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, no ne i posve stabilno. U drugom dijelu četvrtka, uglavnom u središnjim i gorskim predjelima uz jači razvoj oblaka valja računati na pljuskove i grmljavinu kojih će u petak biti i u većini krajeva unutrašnjosti.



Na Jadranu također pretežno sunčano i vruće. U petak i ovdje lokalni pljuskovi i grmljavina, osobito u Dalmaciji. U petak će zapuhati bura, podno Velebita i jaka.

