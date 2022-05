Nakon sunčanog i vrućeg vikenda te početka tjedna, u utorak stižu pljuskovi, grmljavina, a lokalno i jače nevrijeme. Ponajprije to vrijedi za kopnene krajeve, iako će ponekog pljuska biti i na sjevernom Jadranu, dok u Dalmaciji ostaje sunčano. Vremensku prognozu za Dnevnik Nove TV donosi meteorolog Nikola Vikić Topić.

Sa sjeverozapada se približava poremećaj, hladna fronta koja će svojom glavninom proći malo sjevernije od Hrvatske, ali dovoljno blizu da destabilizira atmosferu. Već će u utorak ujutro na kopnu i sjevernom Jadranu biti umjereno do pretežno oblačno. U unutrašnjosti lokalno uz malo kiše, a u Slavoniji i pljuskova. U Dalmaciji sunčanije. Puhat će slab do umjeren sjeverac, na moru zapadni i sjeverozapadni vjetar. U utorak ujutro će biti toplo, na kopnu od 12 do 16, a na obali od 17 do 19 stupnjeva.



Sredinom utorka u središnjoj Hrvatskoj će se prolazno razvedravati, pa će u početku biti i sunčanih razdoblja, ali onda kasno poslijepodne raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu kojih može biti i navečer. Puhat će slab do umjeren sjeverac, a temperatura će biti od 25 do 28 stupnjeva.

U Slavoniji u utorak promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Lokalno može biti izraženijeg nevremena, osobito duž Posavine. Puhat će umjeren, a za vrijeme pljuskova i jak sjeverac. Temperatura oko 26 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu te u gorju u utorak promjenjivo oblačno. Izmjenjivat će se sunčana i oblačnija razdoblja. Lokalno uz pljuskove i grmljavinu, i to već rano popodne - najvjerojatnije u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru, Lici i na Kvarneru. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a navečer, iza 22 sata, bura koja će u noći jačati. Najviša temperatura na obali 27, a u gorju 23 do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji će u utorak biti sunčano i vruće, uz malo oblaka. Poneki pljusak moguć je u unutrašnjosti, osobito uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će biti od 26 do 28 stupnjeva.

Trodnevna prognoza

U srijedu na kopnu sunčanije te svježije i ugodnije, ali uz promjenjivu naoblaku postoji mogućnost za još poneki pljusak. U četvrtak i petak stabilnije te sve toplije. Samo će rano ujutro biti svježe, ispod 10 stupnjeva, a u petak poslijepodne ponovno vruće. Na Jadranu sunčano i vruće. U srijedu će puhati umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. U četvrtak ona slabi i okreće na maestral. Najviša temperatura svih ovih dana oko 27 stupnjeva.

Dakle, na obali će gotovo cijeli tjedan biti sunčano i vruće, dok će se na kopnu do kraja tjedna izmjenjivati sunčanija i kišovitija razdoblja te vruća i ugodnija razdoblja. Pravo proljetno vrijeme!

