Na udaru smo prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Žive u termometru porasle su u cijeloj zemlji. Na 30 Celzijevih stupnjeva možemo računati do vikenda. Najtoplije je bilo na kontinentu, ali i iz Dalmacije nam već stiže prava ljetna slika. Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić javila se uživo iz Dubrovnika.

Na udaru smo prvog ovogodišnjeg toplinskog vala. Žive u termometru porasle su u cijeloj zemlji. Na 30 Celzijevih stupnjeva možemo računati do vikenda.

Pune plaže nagovještavaju turističku sezonu i dugo toplo ljeto. Oni najhrabriji su se i okupali. Stručnjaci upozoravaju - na plažu nikako ne bismo smjeli bez zaštitnog faktora.

Reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić javila se uživo iz Dubrovnika.

"Temperatura mora i dalje je za one hrabre. No, s obzirom na to da u Dubrovniku ima puno turista, njima je temperatura od 18 do 19 stupnjeva mora sasvim u redu. Danas smo ovdje susreli Irce i Engleze koji su nam rekli kako je za njih ovo pravo ljetno vrijeme , ali i bolje jer nema onih gužvi kao u srpnju i kolovozu", izvijestila je Klaić Saulačić.

Prvi ovogodišnji toplinski val - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Temperature zraka u poslijepodnevnim satima gotovo posvuda su dosegnule ljetne vrijednosti. Dubrovnik se nije pržio na 29 i 30 stupnjeva kao, recimo, Zagreb i Sisak, Karlovac.

"Struka, naravno, uvijek upozorava kako je s prvim većim temperaturama i jakim suncem potrebno paziti na svoju kožu i adekvatno se zaštiti. A ovakve nagle promjene i naglo zatopljenje uvijek je opomena starijim osobama, kroničnim bolesnicima", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr