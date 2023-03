U nedjelju će najvećim dijelom prevladavati sunčano, bura će puhati najviše u prvom dijelu dana, a zadržat će se podjednako svježe kao i u subotu, s tim da će ujutro na kopnu biti i malih minusa pa očekujemo i mraz. Više o vremenskim prilikama koje nas čekaju idućih dana donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Atmosferska fronta brzo je odmaknula dalje, nad našim krajevima jača anticiklona, polje povišenog tlaka, pa će tako i vrijeme u nedjelju, ali i u ponedjeljak pod njezinim prevladavajućim utjecajem biti stabilno, suho i većinom sunčano. Nova promjena stiže nam u utorak.

Do utorka su dva sunčana dana. Nedjeljno jutro većinom vedro, tek ponegdje bit će i malo oblaka. Na moru će prijepodne puhati umjerena i jaka bura pa za Jadran stoji i upozorenje Meteoalarma. U unutrašnjosti vjetar slab, a uz vedrinu i temperaturu u minusu bit će i mraza. Ona minimalna temperatura očekuje se između -5 i nule, dok će na Jadranu biti većinom od 5 do 10 stupnjeva. Osjet hladnoće zato će pojačavati bura.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne će prevladavati sunčano, tek tu i tamo povremeno uz umjerenu naoblaku. Bez vjetra, uz dnevnu temperaturu oko 10 stupnjeva.

Slično će biti i u Slavoniji i Baranji - većinom sunčano, ponegdje malo oblaka, mirno, a najviša dnevna temperatura očekuje se ovdje oko 8, 9 stupnjeva. I u gorju i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme, u gorskoj Hrvatskoj tijekom dana može biti malo oblaka, a na moru često i potpuno vedro. Bura će slabjeti i poslijepodne okretati na sjeverozapadnjak. Desetak stupnjeva bit će u gorju i oko 15 na sjevernom Jadranu u onom najtoplijem dijelu dana. To je obično rano poslijepodne.

Jedino će se u Dalmaciji zadržati vjetrovito, u početku zbog bure, a kasnije i sjeverozapadnog vjetra koji prema otvorenom moru može biti jak. Bit će sunčano, a uglavnom i toplo, poglavito na južnodalmatinskim otocima. Očekujemo od 13 stupnjeva u zaleđu do 18 ponegdje na obali i otocima.

Početkom tjedna zatoplit će opet i u kopnenom dijelu zemlje. U ponedjeljak će još biti i stabilno uz dosta sunčana vremena, a toplini će uz sunce doprinijeti i jugozapadni vjetar. U utorak nam zatim stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a nakon topline u prva dva dana idućeg tjedna, u srijedu novi hladan tuš. Vjetar će okrenuti na sjeverni, a temperatura će se ponovno sniziti na vrijednosti koje imamo ovog vikenda. Pritom u noći s utorka na srijedu u gorju može biti novog snijega. U drugoj polovici srijede vrijeme će se smirivati.

I na moru u ponedjeljak većinom sunčano, dok u utorak sa zapada stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, lokalno izraženijim. Postupno smirivanje, prestanak oborine i kidanje naoblake ide u srijedu, prvo na sjevernom Jadranu. Idućih dana na moru prilično vjetrovito, primjereno ožujku. U ponedjeljak i utorak puhat će umjereno i jako, u utorak moguće i olujno jugo, a u srijedu će okrenuti na jaku buru i tramontanu, pri čemu će isto biti olujnih udara. Kao i na kopnu, u početku toplo, pa u srijedu osvježenje.

Svježije će biti još i u četvrtak, no prevladavat će sunčano. Vedrina bi se trebala nastaviti sve do kraja tjedna, s tim da bi od petka posvuda, a posebno sljedeći vikend još jednom i temperatura osjetno porasla. I to bi bilo onda ono pravo proljeće kakvo mnogi priželjkuju.

