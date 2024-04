Pred nama je šarolik početak tjedna, barem što se tiče vremena: Meteorolog otkrio što nas čeka

Vrijeme će u ponedjeljak ujutro biti dosta šaroliko: na jugu će biti dosta sunca, na sjeveru i sjeverozapadu zemlje će biti promjenjivije, a na sjevernom Jadranu je sredinom dana moguće i malo kiše. Na kopnu će puhati slab do umjeren vjetar sa sjevera, a na moru umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima.

Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će iznositi od -2 do 3 stupnja, pri čemu je lokalno moguć i slab mraz, dok će se na Jadranu kretati od 5 na sjevernom do 10-ak stupnjeva na južnom dijelu.

U središnjoj Hrvatskoj veći će dio dana biti djelomice sunčano, no prema večeri će ipak biti više oblaka pa i malo kiše, uglavnom u najzapadnijim predjelima. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će iznositi oko 12 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji vrijeme će biti djelomice sunčano, uz najviše sunca u Podunavlju. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a dnevna temperatura će biti između 12 i 15 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno, osobito poslijepodne uz kišu, a prema kraju dana na moru i pljuskove s grmljavinom. U Gorskom kotaru je navečer moguć i snijeg. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, no prema večeri sve više i u okretanju na istočnjak i jugo. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi od 7 do 12, a na moru većinom od 12 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti najsunčanije, osobito na jugu, dok su na sjeveru prema kraju dana mogući pljuskovi. Puhat će prvo umjerena i jaka bura, no u okretanju na jugo koje će na sjeveru regije biti vrlo jako, a južnije slabo do umjereno. Temperatura će se većinom kretati od 16 do 18 stupnjeva.

I sljedećih nekoliko dana će u kopnenim krajevima vrijeme biti promjenjivo, na zapadu i pretežno oblačno, povremeno s kišom – najviše u utorak i srijedu i to upravo u gorju i u sjeverozapadnim kopnenim krajevima. Lokalno je pritom moguća jača oborina, a u gorju povremeno i snijeg, u višim predjelima uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Prema vikendu će biti više sunca, pomalo toplije, ali uz mogućnost za poneki izolirani pljusak.

I na Jadranu u prvoj polovici novog tjedna biti većinom promjenjivo oblačno, no sa sunčanim razdobljima. Pljuskovi, a i grmljavina, mogu se očekivati osobito u utorak i srijedu, a od četvrtka tek lokalno i izglednije u poslijepodnevnim satima. U utorak će na sjeveru puhati bura, na jugu jugo, potom i sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. U četvrtak će biti mirnije: ujutro burin, poslijepodne vjetar s mora.

