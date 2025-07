Stiže grmljavinsko nevrijeme i jak vjetar, u dvije regije posebno opasno: Meteorolog Dnevnika Nove TV otkrio kakvo će vrijeme biti počekom tjedna

Promjena vremena je stigla, prilično snažno i intenzivno, u većini krajeva već u subotu pljuskovi i grmljavina, a u noći na nedjelju može biti obilne kiše, jakog intenziteta. Zbog toga je za Zagrebačku i Karlovačku regiju na snazi crveni Meteoalarm, ona najviša razina.

Razlog ovoj promjeni je u prvom redu premještanje visinske ciklone našim područjem: prizemno, na prednjoj strani uz frontu grmljavinski pljuskovi, a uz spuštanje hladnijeg zraka na stražnjoj strani te ciklone – stiže i obilna kiša. Kako ovaj sustav bude odmicao dalje vrijeme će se smirivati, no novo pogoršanje stiže nam već u ponedjeljak. Ono će pak biti intenzivnije na Jadranu, osobito u Dalmaciji i to u noći na utorak kad se mogu očekivati nova nevremena.



U subotu navečer i nedjelju ujutro oprez, povremeno jaka kiša, pljuskovi i grmljavina, no vrijeme može biti i opasno, na sjeverozapadu zemlje izrazito opasno: prije svega zbog te velike količine oborine u kratkom vremenu te s tim povezanih urbanih bujičnih poplava.

Puhat će većinom sjeverozapadnjak, ponegdje na istoku i jugu prolazno jugozapadnjak, no za nevremena vjetar može biti i jak i olujan. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 19, a na Jadranu od 18 do 21 stupanj.



Za drugi dio dana upozorenja nema, no i dalje se povremeno očekuju pljuskovi. Prema večeri i smanjenje naoblake. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti oko 23 stupnja. Dosta svježije nego do sad.



I u istočnim predjelima sutra poslijepodne promjenjivo oblačno, uz kišu i pljuskove. Puhat će sjeverozapadnjak, prolazno i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 22 do 25 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj obilne kiše može biti i dio poslijepodneva. Na sjevernom Jadranu kasnije sve češća sunčana razdoblja, no i dalje je moguć i poneki pljusak. Puhat će većinom sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju oko 20 do 23 stupnja, a na moru 26.



I u Dalmaciji nakon intenzivnijeg vremena tijekom noći i jutra, poslijepodne će se postupno razvedravati. Vjetar će prolazno okretati na jugozapadni, no većinom će puhati sjeverozapadnjak. Kao i drugdje u zemlji, uz nevremena vjetar može biti olujan. Temperatura u Dalmaciji od 25 do 27 stupnjeva.

Slična je temperaturi mora koja je također između 25 i 27. Inače, ovako toplo more doprinosi i ovih dana podržava nestabilnost atmosfere. Prosječni dnevni UV indeks će sutra u unutrašnjosti biti većinom umjeren, a na Jadranu visok.



Nakon kratkog smirivanja, u ponedjeljak nam stiže novo naoblačenje, potom kiša i pljuskovi, poglavito u gorskoj Hrvatskoj. Zatim u utorak, u drugom dijelu dana sve više sunca, a od srijede će većinom sunčano i prevladavati. Bit će moguć tek poneki kraći pljusak. Puhat će slab do umjeren, u utorak i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar uz koji će osvježiti: temperatura će nekoliko dana biti ispod prosjeka za kraj srpnja.



Što se tiče Jadrana, ovdje će u ponedjeljak vrijeme biti potencijalno opasnije, uz grmljavinske pljuskove i moguća nevremena. Lokalno je moguća obilna kiša i prolazno olujan vjetar. Smirivanje u utorak poslijepodne i potom na moru većinom sunčano. Puhat će prvo jugo, pa u utorak i jaka bura, a u srijedu sjeverozapadnjak. I na moru sljedećih dana s ovom promjenom manje toplo.



Dakle i na početku sljedećeg tjedna očekuje nas još jedno pogoršanje vremena, a potom mirniji, sunčaniji dani, te za vikend i toplije vrijeme.