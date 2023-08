Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva kakvo nas vrijeme čeka za vikend

Nastavlja nam se jačanje anticiklone, tlak zraka raste, i pred nama su najstabilniji dani dosadašnjeg dijela ljeta. Ima nekih fronti daleko na zapadu Europe, ali one neće uspjeti doći do nas zbog blokiranja anticiklone.

U petak prijepodne u cijeloj Hrvatskoj sunčano, u mnogim krajevima i vedro. S time da je u unutrašnjosti rano ujutro moguća kratkotrajna magla, osobito u Posavini, Lici te uz slovensku granicu. Na kopnu će puhati slab sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na obali umjerena bura, koja će do 9, 10 sati povremeno biti i jaka, osobito pod Velebitom, Biokovom i oko Dubrovnika.

Još će u petak ujutro u unutrašnjosti biti pomalo svježe – najniža temperatura od 10 do 13, a na Jadranu od 19 do 21.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj sunčano, uz malo oblaka, ponovno onih oblaka dnevnog razvoja, kojih je bilo i u četvrtak – no u petak će ih biti manje. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27, a vjetar vrlo slab.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano, uz malu, a povremeno i umjerenu naoblaku. Postoji i vrlo mala mogućnost za kratak pljusak u Posavini, no veća je vjerojatnost da će to biti s druge strane granice, u Bosni i Hercegovini. Temperatura do 26, 27 stupnjeva, uz slab sjeverozapadnjak tako da će biti ugodno.



U Istri, Primorju i na Kvarneru pretežno vedro, samo rijetko uz malo oblaka, uglavnom oko Rijeke. Bura će slabjeti, pa će rano popodne zapuhati maestral, a zatim navečer, nakon 21 sat, ponovno umjerena bura. Maksimalna temperatura oko 29. U Lici i Gorskom kotaru, sunčano i ugodno, od 23 do 25 Celzijevih stupnjeva, samo uz malo oblaka i slab sjeveroistočni vjetar, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.



U Dalmaciji u petak sunčano i vruće, u mnogim krajevima i vedro. Malo oblaka najvjerojatnije je u unutrašnjosti. Bura će oslabjeti prije podneva, i nakon nje će zapuhati maestral, no kako to zna biti ovdje - nakon malo jače bure, zapuše jači maestral, tako da će i on u petak biti umjeren do jak, savršen za jedriličare i surfere. Temperatura će rasti do 30, 31 stupanj.

Temperatura mora je od 25 do 27 što je vrlo ugodno, no u petak i subotu će, zbog malo jače jutarnje bure biti nešto hladnije, a zatim, idućih dana, ponovno ide zatopljenje.

Nastavlja nam se stabilno vrijeme. Na kopnu će biti sunčano, samo uz malo oblaka u poslijepodnevnim satima. Vjetar većinom slab, a temperatura će svakim danom biti malo viša. U subotu još ispod 30, a od nedjelje 30 i više. I jutra će biti sve toplija, samo u petak još svježe.

I na Jadranu sunčano, ovdje i većinom vedro. Tijekom noći i jutra će puhati slaba do umjerena bura, a danju umjeren maestral. Najniža noćna temperatura oko 21, a najviša dnevna oko 32.

U svakom slučaju, možemo početi raditi planove za vikend - u cijeloj će zemlji biti sunčano, a u mnogim krajevima i vedro, samo sa slabim vjetrom. Bit će i vruće, ali ne jako vruće, nego slobodno možemo reći "normalno" vruće, s maksimalnom temperaturom oko 30 što je prosječno za ovo doba godine.

