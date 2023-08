UZNEMIRUJUĆE SNIMKE Odstranili tumor težak 20 kilograma, Ivanku operirao bivši ministar: "Ovo sve radim da uputim poziv..."

Darko Milinović, bivši župan Ličko-senjske županije i bivši ministar zdravstva, na svom Facebook profilu objavio je novi veliki uspjeh svog tima. Ženi su odstranili tumor težak 20 kilograma.

"Ovo objavljujem po želji pacijentice. Pitala me: 'doktore želim pohvaliti sve vas. Ne želim da ovakva briga i stručnost prođe nezapaženo. Imam li vaše dopuštenje?' I sam sam mislio objaviti, ali sam odustao misleći, dosta joj je muka, ali eto Ivanka je inzistirala pa eto. Do sada najveći tumor koji smo operirali težak oko 20 kilograma. Bilo je zeznuto, a Ivanka je danas kući sa svojim najmilijim. Jedna slika prije i nakon operacije (ravan trbuh). Kaže Ivanka vi ste kao plastični kirurg od ogromnog trbuha sada potpuno ravan. Sretno joj dalje i hvala što nam je vjerovala da možemo to operirati", napisao je Milinović.

Ivanka Murgić u razgovoru za Dnevnik Nove TV rekla kako nije sumnjala u to da ima tumor, već je mislila da je muče probava ili višak kilograma. Nakon pregleda, iznenada se našla na operacijskom stolu, što ju je, kaže, šokiralo. Poslije operacije osjeća se kao da je ponovno rođena, a za to je zaslužan, ističe, izuzetno susretljiv i sposoban tim liječnika iz Gospića. Poručuje i kako bi svi mladi trebali ponešto naučiti iz njezine situacije.

"Ovo sve radim da uputim poziv svim ženama, majkama, djevojkama, svima starijima. Da redovno idu na kontrole, na preglede, da se ustanovi što prije dok još nije kasno. Jer - nikad nije kasno kad se otkrije na vrijeme", zaključila je Murgić.

