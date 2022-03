Dani su sve duži, a hoće li biti i sunčaniji, doznajte u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV koju donosi meteorolog Nikola Vikić Topić.

Oblaka je posljednjih dana sve manje, i dani su sve dulji. Dnevnog svjetla u Hrvatskoj sad imamo oko 11 sati i 20 minuta, a svaki dan dobijemo još 3 minute. Tako smo u četvrtak imali najsunčaniji dan ove zime, što je i očekivano kako nam se bliži proljeće, izvijestio je Nikola Vikić Topić.

Ipak, tlak zraka ponovno je u padu što znači da slabi ova velika anticiklona. Zbog toga ćemo idućih dana imati promjenjivije vrijeme, uz malo više oblaka, no bit će još i sunčanih razdoblja.



U petak ujutro većinom sunčano, prolazno uz malu do umjerenu naoblaku. Na kopnu će puhati slab sjeverni vjetar, a na obali umjerena bura. Najniža temperatura na kopnu od -6 do -3, a na obali oko 4 tako da će zbog kombinacije vjetra i niskih temperatura ponovno biti prilično hladno.

I poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, ali uz više oblaka nego ujutro. Sjeverni vjetar će malo ojačati, na umjeren, i zbog njega će biti svježe najviša temperatura inače između 6 i 9.



U Slavoniji drugi dio dana umjereno do pretežno oblačan, ali sa sunčanim razdobljima. Lokalno može pasti malo kiše i snijega, osobito navečer u Baranji, Srijemu i Posavini. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a temperatura će rasti do najviše 7, 8 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu sunčano uz umjerenu buru koja će navečer jačati na jaku, pod Velebitom i olujnu. Temperatura od 10 do 14. U gorju umjereno oblačno, navečer je moguće i malo snijega. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura od 3 do 6.

U Dalmaciji sunčano uz umjerenu naoblaku. Više će sunca biti na sjeveru, a više oblaka na jugu, no neće biti kiše. U početku će puhati slaba bura koja će iza 17 sati jačati na umjerenu, a navečer lokalno i na jaku. Najviša temperatura 12, 13 stupnjeva.

U subotu, nedjelju i ponedjeljak na kopnu promjenjivo oblačno, vjetrovito i hladno. Povremeno uz malo kiše i snijega. Jutarnja temperatura oko -2, a dnevna oko 6.



I na Jadranu promjenjivo oblačno. Uz više sunca na sjeveru, a više oblaka na jugu, pa će u Dalmaciji povremeno biti malo kiše. Puhat će umjerena do jaka, pod Velebitom i olujna bura.



Dakle, u petak još većinom sunčano, a onda za vikend promjenjivo, vjetrovito i prilično hladno. Povremeno uz malo kiše i snijega. Proljeće je blizu, no kalendarski smo još u zimi...

