Provjerite kakvo nas vrijeme očekuje. Vremensku prognozu donosi Ivan Čačić.

Do kraja tjedna prevladavat će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Najviše sunčana vremena očekujemo u četvrtak i u subotu. Uglavnom slabe oborine bit će u petak - prije svega na Jadranu i ponovo u nedjelju ponegdje na sjeveru i zapadu unutrašnjosti.

Na vrijeme će najviše utjecati greben anticiklone sa sjeverozapada Europe. Ipak, na njegovom rubu u petak i nedjelju u naše će krajeve prolazno stizati manja količina vlažnog oceanskog zraka. U takvim će okolnostima u četvrtak ujutro u većini krajeva biti djelomice vedro. Mjestimice magla, osobito prema otvorenom moru sjevernog i srednjeg Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -2, na Jadranu većinom između 2 i 7 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Vjetar slab, a najviša poslijepodnevna temperatura od pet do osam stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme, dakle djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, bit će i u istočnim predjelima.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U drugom dijelu i osobito potkraj dana posvuda oblačnije, no uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura u gorju od 5 do 9, a na Jadranu od 8 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Poslijepodne većinom od 10 do 13 stupnjeva.

U sljedećim danima u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Oblačnije u petak te u nedjelju kada mjestimice može biti slabe susnježice i kiše. Uglavnom, u petak oborina se može smrzavati na tlu. Vjetar većinom slab. Dnevna temperatura zraka u postupnom porastu.

Na Jadranu također djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Oblačnije u petak, mjestimice uz malo kiše, a najviše sunčanog vremena očekuje se u subotu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, prema kraju petka bura, koja će u subotu prolazno jačati. Temperatura zraka bez veće promjene.

Kao što znate, numerički vremenski modeli u stanju su predvidjeti vrijeme za tri do deset dana sa solidnom pouzdanošću. Razumljivo, ta pouzdanost prema desetom danu zamjetno se smanjuje. Nova studija Sveučilišta Stanford pokazuje da je pouzdanost prognoza u podneblju umjerenih geografskih širina veća u hladnom nego u toplom dijelu godine.