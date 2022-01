Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje u vremenskoj prognozi.

Pred nama je još jedan, većinom sunčan i relativno ugodan dan. Ali, nakon tog, u četvrtak nam slijedi promjena vremena. Bit će više oblaka, mjestimice kiša, a u gorskim predjelima i snijeg. Prema vikendu postupno i sve hladnije pa će poremećaji koji nam budu stizali za vikend i iza vikenda potencijalno donijeti snijeg ili pljuskove snijega i u nizinske krajeve.

Za sad smo u polju visokog tlaka, u stabilnoj atmosferi. Osjetno hladniji i vlažan zrak bit će nam pred vratima u četvrtak, no do tad ipak očekujemo i dosta sunca. Evo kako će to izgledati.

Novo jutro dakle, bit će većinom sunčano, a uz vedrinu i hladnije nego ovo jutros. Mjestimice je u unutrašnjosti moguća magla. Vjetar u početku slab, duž Jadrana jedino umjerena i jaka bura, ali također u slabljenju. Minimalna temperatura, u kopnenom dijelu od -9 do -3, a na Jadranu će biti većinom od 1 do 6 stupnjeva. Ponegdje na jugu i otocima malo viša.

I poslijepodne će u unutrašnjosti prevladavati sunčano. Prema večeri na sjeverozapadu i u gorju zapuhat će umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će uglavnom od 5 do 9 stupnjeva.

Sunčano cijeli dan u Slavoniji i Baranji. Mirno, bez vjetra te uz dnevnu temperaturu oko 5 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj, isto tako, većinom sunčano, veći dio dana. Sunca će biti i na sjevernom Jadranu, no poslijepodne i prema večeri polako će se već skupljati oblaci, pa bi navečer ovdje moglo pasti i malo kiše ponegdje. I u gorju će navečer biti više oblaka najavljujući promjenu. Zapuhat će jugozapadnjak, a na moru jugo. 10ak, 12 stupnjeva na Jadranu te između 5 i 8 očekujemo u srijedu u gorskoj Hrvatskoj.

U Dalmaciji će se nastaviti sunčano vrijeme. Bura će oslabjeti te će prema kraju dana zapuhati jugo. Najviša dnevna temperatura bit će između 10 i 14 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.

A nakon sunčane srijede, u noći na četvrtak jače naoblačenje, potom i kiša: prvo u gorju gdje će uz zahladnjenje postupno prelaziti u susnježicu i snijeg. U četvrtak bi kiše zapravo moglo biti posvuda na kontinentu, dok će u gorju padati snijeg. Krajem dana pokoja pahulja moguća je i u nizinama.

Snijeg na Mediteranu: Zbog hladne fronte ponegdje ih zamelo i do tri metra snijega

Poznati Hrvati na snježnim padinama: Tko je vrsni skijaš, a tko majstor za snježni modni outfit?

Zatim slijedi postupno smirivanje i djelomično razvedravanje, pa će u petak biti vedrije. No ne i posve stabilno. I u petak i u subotu na kopnu može biti snijega, češće u subotu, moguće i u obliku pljuskova. Uz vjetar sa sjevera, pred vikend i za vikend, bit će i hladnije.

Na Jadranu u četvrtak promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, uz umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. U drugom dijelu dana vjetar će okrenuti na sjeverozapadni, a zatim i buru. S jakom burom slijedi razvedravanje pa će u petak prevladavati sunčano. Malo kiše bit će moguće jedino još ujutro na jugu. Uz buru, a potom sjeverac i sjeverozapadnjak u subotu, i na moru krajem tjedna ipak biti nešto hladnije.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr