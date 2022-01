Temperature u Grčkoj značajno su pale tijekom vikenda, dok je obilan snijeg uzrokovao zatvaranje škola u nekim područjima.

Škole u Ateni i nekim drugim pogođenim područjima neće se otvoriti u ponedjeljak i utorak, dok se očekuje da će snijeg nastaviti padati početkom tjedna, prenijeli su meteorolozi.

Na otocima popularnim među turistima poput Krete, Mikonosa i Naksosa već je pao snijeg, što je tamo neobična pojava.

