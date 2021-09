''Divne slike rujanske'' imat ćemo prigode gledati i idućih dana. Saznajte kakvo nas vrijeme očekuje u nadolazećoj vremenskoj prognozi.

Ljetno vrijeme vratilo nam se u velikom stilu. U nedjelju u 14 sati u Božavi i Metkoviću tri, u Kninu 30 stupnjeva. Vrlo toplo, a na suncu pomalo i vruće bilo je i u unutrašnjosti, a zapravo ugodna vremenska prognoza u nedjelju u cijeloj zemlji, izvijestio je meteorolog Darijo Brzoja u Dnevniku Nove TV.

Sunčano vrijeme pratit će nas i slijedeći tjedan, skoro da već polako možete planirati i idući vikend.

U ponedjeljak počinje škola, školarce sigurno očekuju mnoga iznenađenja, srećom ne i ona vremenska. Bit će suho. Trebalo bi pripaziti jedino na svježa jutra na kopnu za koja je potreban dugi rukav, no danju će se zadržati dosta toplo i sunčano.



U polju smo visokog tlaka, u stabilnoj atmosferi, bez fronti u blizini, tako će i nebo u ponedjeljak najvećim dijelom biti vedro.



U ponedjeljak ujutro dakle sunčano, tek mjestimice po kotlinama i uz rijeke može biti kratkotrajne magle. Na moru će puhati većinom umjerena, lokalno podno Velebita uglavnom i jaka bura, moguće i s pokojim olujnim udarom. Temperatura će biti većinom između 8 i 13 stupnjeva na kontinentu te blizu ili oko 20 na obali i otocima.



Pretežno sunčano u središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne. Tek prolazno umjerena naoblaka, uglavnom sjevernije u regiji. Zapuhat će sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano, poslijepodne uz malo vjetra, ali isto vrlo toplo: 24 ili 25 stupnjeva.



Dosta sunca bit će i na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Na moru će puhati uglavnom umjerena bura, navečer podno Velebita ponovno u jačanju. Prema otvorenom moru i duž zapadne obale Istre, danju sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura na sjevernom Jadranu od 26 do 28 stupnjeva, a u gorju oko 23.



Većinom sunčano u ponedjeljak i u Dalmaciji. U zaleđu će jedino, tijekom dana povremeno biti nešto naoblake. Ujutro i navečer bura, danju vjetar s mora. Temperatura će biti uglavnom od 27 do 29 stupnjeva.



More je većinom između 22 i 24, danas u prosjeku stupanj toplije na južnom Jadranu.



I nastavak tjedna nosi nam pretežno sunčano vrijeme. Jutra i dalje svježa, lokalno uz kratkotrajnu maglu, dani zato vrlo topli i ugodni. Povremeno tek umjerena naoblaka, i u istočnim krajevima u utorak još malo sjeveroistočnog i istočnog vjetra. Inače, vrijeme doista lijepo cijeli tjedan.

I na Jadranu idućih dana sunce i toplina. Bura u utorak, podno Velebita još jaka, potom umjerena. Danju će puhati sjeverozapadnjak, a u četvrtak će vjetar gotovo potpuno i izostati. Temperatura se neće značajnije mijenjati, zadržat će se vrlo toplo, a lokalno još uvijek, zapravo cijeli tjedan na moru može biti i vruće.





