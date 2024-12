Stiže nam promjena, najavljen je i snijeg: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka

Nad velikim dijelom Europe i dalje je stabilna sinoptička situacija, a nad Hrvatskom je jaka i postojana anticiklona koja će se zadržati i u utorak. Znamo da stabilnost zimi znači hladna i maglovita jutra na kopnu i obilje sunca na obali, u vremenskoj prognozi Dnevnika Nove TV objasnio je meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Tako će ujutro na Jadranu biti sunčano, većinom i vedro. Samo na sjeveru, oko Istre i na otocima, lokalno može biti magle. Na kopnu će, s druge strane, magla biti znatno češća pojava i ponegdje će se zadržavati cijelo prijepodne, osobito uz rijeke. Vjetar će biti slab, a jutro ponovno hladno – u unutrašnjosti uz temperature između -7 i -3, a na obali od 6 do 10 stupnjeva.

Oko podneva će se u središnjoj Hrvatskoj većinom razvedravati, no mjestimice će se uz Dravu i Savu i dalje zadržavati niski oblaci i sumaglica. Temperatura će ovisiti o tome je li se razvedrilo ili nije tako će biti od 4 stupnja u oblačnijim predjelima do 8 u sunčanijim. Vjetar će biti slab, samo će u gorju jugozapadnjak jačati na umjeren. U vrijeme dočeka Nove godine će biti hladno i ponovno je izgledna magla.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu u drugom dijelu dana se očekuju niski oblaci i magla, osobito uz Savu i Dravu, dok će u zapadnim i središnjim predjelima biti i sunčanih razdoblja. Maksimalna temperatura iznosit će između 3 i 6, a navečer, u vrijeme dočeka, 2 do 3 stupnja ispod nule.

U Istri, Primorju i na Kvarneru će poslijepodne biti sunčano uz malo oblaka, vjetar će biti vrlo slab i promjenjiva smjera. Temperatura će se kretati oko visokih 17 stupnjeva..

U Gorskom kotaru i Lici također će biti sunčano, uz malo oblaka. No poslijepodne će početi jačati jugozapadnjak pa će iznad 400-500 metara nadmorske visine biti vjetrovito, a temperatura će iznositi oko 7 stupnjeva.

U Dalmaciji će Stara godina proteći sunčano i ugodno. Na otocima će biti umjerene naoblake, a drugdje će biti vedro ili malo oblačno. Vjetra gotovo i da neće biti, ostat će tiho, uz temperaturu do 16-17 stupnjeva.

Vrijeme tijekom narednih dana

I u srijedu će na kopnu biti jutarnje magle, no ubrzo će se razvedriti pa će poslijepodne biti sunčanije i toplije, ali vjetrovitije. Jugozapadnjak će jačati na umjeren. Potom se, u četvrtak, očekuje malo više oblaka, no i dalje će biti suho, dok će u petak biti pretežno oblačno, uz kišu, koja će kasnije, sa zahladnjenjem, prijeći u snijeg. Jutra će biti puno toplija

Na obali će u srijedu, na Novu godinu, biti više oblaka, osobito na sjeveru, dok će u Dalmaciji i dalje ostati većinom sunčano. Zatim će u četvrtak duž cijele obale biti oblačnije, mjestimice uz malo kiše. Jugo će tad jačati na umjereno. U petak će biti još oblačnije, uz još jače jugo i veću vjerojatnost za kišu, ponajprije na sjeveru. Što se tiče temperature, jutra će biti malo toplija, dok će danju biti manje toplo uz oko oko 13 Celzijevih stupnjeva.

Vrijeme tijekom dočeka

U utorak navečer dočekujemo Novu godinu. U mnogim će se mjestima zato slaviti do kasno u noć, pri čemu će vrijeme uglavnom svima ići na ruku jer se oborine nigdje ne očekuju. Nekima će doduše magla i niski oblaci ometati pogled na vatromet. Veća vjerojatnost za to je u nizinskim kopnenim krajevima, ali lokalno se magla može javiti i na sjevernom Jadranu.

Treba računati i na to da će noć biti pomalo hladna, iako je to daleko od naših najhladnijih dočeka. U unutrašnjosti će temperatura biti oko -3, a na obali od 5 do 10. Uz to, u gorju će biti vjetrovito.

Pročitajte i ovo izabrano društvo Putin poslao novogodišnje čestitke zapadnim čelnicima: Pogledajte tko se našao na popisu

Pročitajte i ovo prijeti mu do 50 godina zatvora Ubojici iz Prečkog određen jednomjesečni istražni zatvor, evo kako se branio