Politički analitičar o profilima birača Milanovića i Primorca: "To je jedan veliki lom, prekinut je uobičajeni trend"

Profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Tihomir Cipek je u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Hrvojem Krešićem analizirao profile birača Zorana Milanovića i Dragana Primoraca. Krešić je vezano za tu temu istaknuo neke zanimljive brojke.

"Zoran Milanović je ovog puta dobio 235 tisuća glasova više nego 2019. godine. Dragan Primorac, ako ga usporedimo s kandidatkinjom HDZ-a Kolindom Grabar-Kitarović, je izgubio 192 tisuće glasova. Pritom je 2019. bila veća izlaznost. Možda je najzanimljivija usporedba ona predsjedničkih i parlamentarnih izbora: Milanović je uz izlaznost od 46 posto osvojio 797 tisuća glasova, a cijeli HDZ je s partnerima uz izlaznost od 62 posto osvojio 729 tisuća glasova", istaknuo je.

Ovi su izbori, napomenuo je Cipek, pokazali da je Milanović "prava Aristotelova politička životinja" i da razumije politički proces.

"Ovi rezultati su sjajni. Pokazuje da može ne samo protiv kandidata HDZ-a, nego protiv čitave stranke. To pokazuje nešto o HDZ-u. To je velika narodna stranka i ona bi trebala okupljati široki dijapazon stanovnika – od centra pa skoro skroz do krajnje desnice", rekao je Cipek.

"HDZ je izgubio to desno krilo. To je stranka koja se pomaknula prema centru, koja je opterećena brojnim problemima i 70 posto građana je nezadovoljno radom Vlade. To nezadovoljstvo se vidi na ovim rezultatima", dodao je.

Milanović je, nastavio je, dio nezadovoljnih građana uspio okupiti oko sebe.

"On je neka vrsta kandidata protesta. Iako je na toj poziciji, iako ostaje predsjednik Republike, on je okupio dobar dio nezadovoljnih ljudi. Trebate imati taj politički eros i razumijevanje da to nezadovoljstvo uspijete artikulirati u niz političkih poruka. On je to uspio i ostvario sjajne rezultate svugdje, u cijeloj Hrvatskoj", istaknuo je profesor.

Profili birača

Milanović je, objasnio je Krešić, pobijedio i među muškarcima i među ženama, među svim dobnim skupinama. Pobijedio je u svim kategorijama kada je u pitanju i razina obrazovanja.

"To je jedan veliki lom. Ti podaci su za njega sjajni. Pokazuju da je Zoran Milanović uspio u potpunosti prekinuti uobičajene trendove. Ljudi koji su iz ruralnijih sredina, koji su možda konzervativniji i nemaju fakultetsko obrazovanje su skloniji glasati za HDZ. Ovdje vidimo da nisu glasali za kandidata HDZ-a. On dominira u svim skupinama i takve dominacije zapravo dosad nije bilo u našoj politici", rekao je Cipek.

Komentirao je i podatke vezane za glasače Marije Selak Raspudić i Ivane Kekin. Selak Raspudić je popularnija među muškarcima, a Kekin među ženama. Mladi su češće birali Kekin, a stariji Selak Raspudić, koja je također dobila veću podršku glasača sa završenom srednjom te osnovnom školom. S druge strane, Kekin je bila popularnija među glasačima sa završenim fakultetom.

"Ti rezultati pokazuju uobičajenu sliku. Liberalna kandidatkinja, Ivana Kekin, ima više glasova među obrazovanijim i mlađim glasačima nego jedna konzervativnija kandidatkinja, Marija Selak Raspudić", zaključio je Cipek.

