Slijedi smirivanje vremena: Kada možemo očekivati prve proljetne dane otkriva meteorolog

Većinom oblačno i kiša za vikend, a onda vrlo postupno smirivanje i u sljedećem tjednu posvuda više sunca. Zbog zadržavanja ovog sustava u našim krajevima i u nedjelju će biti nestabilno, a potom će sa sjevera u brzoj struji stići još malo vlažnog te hladnijeg zraka i u ponedjeljak zbog čega će i tada biti moguća kap kiše ponegdje, a u gorju poneka pahulja - uz promjenjivije i vjetrovito vrijeme. No, to će biti i prekretnica prema stabilizaciji koju nam potom donosi greben anticiklone sa sjevera. Sa suncem sljedeći tjedan tako stiže i jaka bura. Još jednom, ništa neobično za ožujak. Hladno i vjetrovito neće potrajati, već u drugoj polovici tjedna uz nastavak sunčana vremena će ponovno zatopliti.



Još dan, dva strpljenja do sunca - ujutro će prevladavati oblačno, osobito u kopnenom dijelu zemlje. Na Jadranu promjenjivije, a posvuda uz mogućnost za povremenu kišu. Na moru će puhati umjeren sjeverozapadni, zapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 5 do 8, a na Jadranu većinom od 10 do 15 stupnjeva.



Veći dio dana u unutrašnjosti će prevladavati oblačno, a tek kasno poslijepodne s juga bi se ponegdje naoblaka mogla i kidati. No i dalje mjestimice može biti malo kiše. Vjetar slab, dnevna temperatura od 8 do 12 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Bez značajnijeg vjetra, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 11, 12 stupnjeva.



Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj od sredine dana očekuje se smanjenje naoblake, i sve manje kiše. Na moru će puhati umjeren zapadni, jugozapadni, ali i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u gorju od 9 do 12, a na sjevernom Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



I u Dalmaciji će poslijepodne sunčana razdoblja biti češća. No i dalje uz promjenjivu naoblaku lokalno može pasti i malo kiše. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti od 13 do 17 stupnjeva. Svježije u zaleđu, nego na jugu i južnodalmatinskim otocima.

Vrijeme idućih dana

U ponedjeljak još promjenjivo na kopnu, ponegdje uz malo kiše, a u gorju i snijega. Zapuhat će umjeren i jak vjetar sa sjevera. Krajem dana će se razvedravati, ali će postajati i sve hladnije. Temperatura u noći na utorak ide ispod nule, a sutradan će biti svega 6 ili 7 stupnjeva, iako sunčano. Potom još hladnije u noći na srijedu, no u srijedu već, uz sunce, a bez vjetra mnogo ugodnije.



I na Jadranu u ponedjeljak promjenjivo, sa sunčanim razdobljima, ali povremeno i više oblaka i ponegdje kiša. Zapuhat će jaka i olujna bura s kojom će se razvedriti pa će u utorak i srijedu biti sunčano. Prema sredini tjedna bura će slabjeti, no i tamo će zahladnjeti. Nešto više noću, nego što će to biti tijekom dana.



U drugoj polovici tjedna nas očekuje sunčano i osjetno toplije vrijeme. Ono pravo proljetno, kakvo volimo.

