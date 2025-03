Stižu prave proljetne temperature: Što možemo očekivati u novom tjednu otkriva meteorolog

U novom tjednu, zadnji dani zime bit će pravi zimski, a onda će gotovo kirurškom preciznošću s ravnodnevnicom u četvrtak stići proljeće i istodobno povratak proljetnog vremena, odnosno proljetnih temperatura. Sunčano će biti već od utorka. Prije nego se vrijeme stabilizira, u ponedjeljek još prolazak jedne manje mase vlažnog, nestabilnog, ali i dosta hladnijeg zraka sa sjevera. Donijet će nam kišu i moguće poneku pahulju snijega. Potom pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone će se razvedriti, a s vedrinom stiže snažnije ohlađivanje tla i zraka uz tlo, pa će biti i mraza. U početku će nas od mraza štititi vjetar, no samo na kratko.



Prvo jutro u novom tjednu će biti promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u gorju i snijegom. Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, sunčana razdoblja. Zapuhat će vjetar sa sjevera, na moru umjeren i jak sjeverozapadnjak, no već ujutro će na sjevernom dijelu okretati na buru koja će jačati. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 3 do 6, u gorju oko nule, a na Jadranu većinom između 7 i 10 stupnjeva.



Poslijepodne, promjenjivo, uz smanjenje naoblake i možda poneku kap kiše. Pojačat će sjeverni i sjeveroistočni vjetar pa će kasnije biti i dosta vjetrovito. Dnevni maksimum temperature u središnjoj Hrvatskoj očekuje se između 8 i 11 stupnjeva.



Malo oblačnije u Slavoniji i Baranji: Puhat će jak sjeverni vjetar, povremeno kiša, a poslijepodne su mogući i kraći pljuskovi snijega. Temperatura od 7 do 10 stupnjeva.



I u gorju će biti snijega, osobito višem, a na moru uz promjenjivo vrijeme, mjestimice kiša. Jak sjeverozapadnjak će još ujutro okrenuti na buru koja će jačati pa kasnije može biti olujnih ili podno Velebita orkanskih udara. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 2 do 5, a na sjevernom Jadranu 11 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a uglavnom južnije u regiji povremeno i s kišom. Jak sjeverozapadnjak do kraja dana na gotovo cijelom Jadranu zamijenit će bura. Najviša dnevna temperatura će biti između 13 i 17 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Od utorka će na kopnu prevladavati sunčano. U početku i hladno, uz sjeverac. No kad se vjetar smiri, danju će uz sunce postupno postajati toplije, ali noći i jutra zato u srijedu i četvrtak i 3, 4 stupnja ispod nule. U četvrtak će zapuhati jugozapadnjak uz koji će poslijepodne temperatura doseći 15 stupnjeva.



I na Jadranu sunčano. U utorak još uz jaku i olujnu buru. Bura će u srijedu oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a u četvrtak će vjetar biti slab. I ovdje u drugoj polovici tjedna toplije i ugodnije.



Stabilno vrijeme će nam donijeti i povoljne biometeorološke prilike. u ponedjeljak još oborine, a potom sunce, sredinom tjedna uz manje vjetra bit će i toplije. Proljeće stiže u četvrtak u 10 sati i jednu minutu po srednjoeuropskom vremenu. S proljećem u drugoj polovici tjedna i povratak proljetnih temperatura.

