U petak je u većini krajeva prevladavalo sunčano. Ovakvo vrijeme biometeorološki pozitivno utječe na raspoloženje i mnoge će, vjeruje meteorolog Ivan Čačić, motivirati za boravak na otvorenom. Ipak valja pripaziti na hladnoću zbog vjetra i niže temperature zraka.

Pozitivne biometeorološke prilike možemo zahvaliti vrlo postojanoj anticikloni koja prema nama pruža greben vrlo visokog tlaka zraka. U tom sustavu sa sjevera kontinenta pritječe razmjerno suh i još malo hladniji zrak. Jedino će u višim dijelovima atmosfere zrak biti vlažniji i nestabilniji.

U takvim okolnostima u subotu će tijekom noći i jutra biti više oblaka mjestimice uz malu ili neznatnu oborinu. Na sjeveru i sjeveroistoku zemlje puhat će većinom umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu umjerena i jaka, na udare lokalno i olujna bura. Najniža jutarnja temperatura zraka između -3 i jedan, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije većinom od tri do osam Celzijevih stupnjeva.

Danju će u Središnjoj Hrvatskoj biti pretežno ili djelomice sunčano. Puhat će umjeren do jak sjeverozapadnjak i sjeverac i to prije svega u Podravini. Poslijepodnevna temperatura većinom od šest do osam stupnjeva.

U istočnim predjelima djelomice sunčano. Uglavnom u Posavini, uz povećanu naoblaku ne isključuje se mogućnost kratkotrajnih pljuskova snijega. Puhat će umjeren povremeno i jak sjeverozapadnjak. Temperatura uglavnom od šest do sedam stupnjeva.

Na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Jedino su u Lici mjestimice uz porast naoblake i ovdje mogući kratkotrajni pljuskovi snijega. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura, a duž zapadne obale Istre umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne u gorskom području od tri do šest, na Jadranu od osam do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano. Jedino će u zaleđu biti promjenljive naoblake samo ponegdje uz malu mogućnost za kratkotrajne oborine. Bit će vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku, mjestimice i olujnu buru i tramontanu. Poslijepodne većinom od osam u zaleđu do 13 stupnjeva na južnom dijelu.

U subotu, nedjelju i ponedjeljak u unutrašnjosti djelomice ili pretežno sunčano. U nedjelju ujutro mjestimice magla. Na Jadranu će prevladavati sunčano. U utorak ponegdje na sjevernom dijelu umjerena naoblaka. Puhat će umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, a u utorak će zapuhati jugo.

Jeste li znali?

Meteorolozi često u svojim izvješćima spominju pojam tlaka zraka. Ipak, tlak u svakodnevnom govoru neki zamjenjuju s pojmom pritisak. Zbrka nastaje većinom zbog toga što riječ pritisak u jezično prepoznatljivom srpskom jeziku znači isto što i u hrvatskom - tlak.

Hrvatski jezik ipak razlikuje oba pojma. Pritisak označava silu, dok je tlak djelovanje sile na neku površinu. Zato mi meteorolozi govorimo o tlaku zraka.

