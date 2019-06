Nakon snažnog nevremena koje je sinoć zahvatilo Hrvatsku i danas ujutro bit će izraženijeg grmljavinskog nevremena, praćenog tučom.

Nagla promjena vremena praćena olujnim nevremenom i jakom tučom zahvatila je dijelove Hrvatske. U Slavoniji i Lici padala je jaka tuča, a diljem Dalmacije zabilježena su snažna olujna nevremena. U večernjim satima nevrijeme je stiglo i do Zagreba.

Radar munja Istrameta je između 19:30 i 21:30 registrirao čak 16360 udara munja, a najjači udari bili su iznad Gorskog kotara, da bi se potom proširili prema istoku.

Današnje jutro u kopnenom dijelu zemlje bit će promjenjivje. Ponegdje će biti mogućnosti i za jače grmljavinsko nevrijeme, osobito u Slavoniji.

Na moru će prevladavati sunčano. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena, podno Velebita i jaka bura, a u unutrašnjosti slab do umjeren vjetar sa sjevera. Jutarnja tmperatura, u kopnenom dijelu od 15 do 20, a na Jadranu između 19 i 23 stupnja.

Danju u središnjoj Hrvatskoj može biti pljuskova, no bit će i sunčanih razdoblja. Uz sjeverac i sjeveroistočnjak čeka nas svježije, no ne i hladno vrijeme. Temperatura će ostati ljetna, bit će od 24 do 27 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji. Promjenjivo i svježije, a i ovdje poslijepodne može biti pokojeg pljuska ili malo kiše. Puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak.

Mjestimičnih pljuskova, pa i onih grmljavinskih bit će i u gorskoj Hrvatskoj, a lokalno pokoji moguć je i u unutrašnjosti Istre. Na obali i otocima sutra ipak uglavnom sunčano, ali i burno. Puhat će umjerena i jaka bura a podno Velebita olujni udari. Temperatura na moru oko 30 stupnjeva, u gorju dosta svježije, većinom od 21 do 24 stupnja.

U Dalmaciji će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a uglavnom u zaleđu bit će mogućnosti za pokoji poslijepodnevni pljusak i grmljavinu. Na sjeverom dijelu puhat će umjerena bura, dok će južnije vjetar biti slab. Najviša dnevna temperatura većinom 30 do 32 stupnja.

Temperatura mora je od 22 do 26 stupnjeva, kako gdje, no bura će ga na sjevernom dijelu u ponedjeljak sigurno izmiješati i malo rashladiti.

UV indeks u kopnenom dijelu u ponedjeljak je uglavnom umjeren, a prema Jadranu, posebno na obali i otocima i dalje visok ili vrlo visok.

I u utorak, pa čak i u srijedu još će biti mogućnosti za pokoji pljusak, premda će vrijeme generalno biti sunčanije prema sredini tjedna. Od četvrtka ponovno i vruće.

Na Jadranu će se zadržati sunčano i uglavnom suho svih ovih dana, uz slab do umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak. Jedino u utorak ujutro podno Velebita još bura, a na moru se temperatura neće značajnije mijenjati.

