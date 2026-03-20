S proljećem stiglo i nestabilno vrijeme s kišom: Meteorolog otkrio što nas očekuje za vikend i početkom sljedećeg tjedna

U petak je u 15:46 nastupilo proljeće. Proljetna ravnodnevnica, trenutak je kad sunce na svom prividnom putu prelazi nebeski ekvator. Noć i dan danas traju jednako, a sljedećih mjeseci sve se mijenja u korist svjetla. Ovo je razdoblje u kojem svjetli dio dana najbrže raste, dan nam tako svakodnevno postaje dulji za tri do četiri minute.

Sljedećih tjedana sunce će brzo zauzimati sve viši položaj nad horizontom, a to znači više energije, a posljedično i toplinu, bujanje života i prirode, sve ono što u proljeću jako volimo. Vrijeme uvijek malo kasni za suncem, pa i početak proljeća nije uvijek odveć topao, tako nas sljedećih dana očekuje relativno ugodno, ali ne pretoplo vrijeme.

U subotu ujutro, u unutrašnjosti uglavnom djelomice, na Jadranu pretežno sunčano. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na moru umjerena, u početku još samo podno Velebita i jaka bura. Upozorenja nema, no zbog mjestimice pojačane bure, u pomorskom prometu se preporuča oprez. Jutarnja temperatura, u kopnenim krajevima će biti od 0 do 5, a duž Jadrana između 7 i 10 stupnjeva.

Sredinom dana i poslijepodne uz promjenjivu naoblaku na kontinentu i u subotu stoji mala mogućnost za poneku kap kiše, ili kraći pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, dnevna temperatura kao i danas, oko 13 stupnjeva.

Slično i u istočnim predjelima naše zemlje. Očekuje se djelomice sunčano, ali uz promjenjivu naoblaku. I ovdje poslijepodne stoji mala mogućnost za malo kiše. Puhat će vjetar sa sjevera, uz koji će i ovdje temperatura za ranog poslijepodneva biti oko 13 ili 14 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj vrlo slično vrijeme, a i na sjevernom Jadranu subota poslijepodne donosi ipak malo više oblaka nego ujutro. U gorju, vrlo mala mogućnost za kišu. Puhat će većinom umjerena bura, prema otvorenom moru i uz zapadnu obalu Istre, poslijepodne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, slična današnjoj, u gorju oko 10 stupnjeva, a na sjevenrom Jadranu oko 15.

U Dalmaciji prijepodne sunčano, a poslijepodne i ovdje, dijelom vedro, uz promjenjivu naoblaku, no suho. Bura će oslabjeti, a poslijepodne će na obali i otocima puhati sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura će biti većinom između 14 i 16 stupnjeva.

Prognoza za iduća tri dana

Vrijeme i u nedjelju u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Ponedjeljak je malo sunčaniji, ali ne posve stabilan. Može pasti i malo kiše. Najviše sunčana vremena, za sad očekuje se u utorak. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a prema sredini sljedećeg tjedna, okretanjem na južni i jugozapadni, te uz više sunca, bit će i malo toplije.

I na Jadranu u nedjelju, ali i ponedjeljak povremeno više oblaka, većinom i suho, iako će biti mogućnosti za malo kiše ili pljusak, osobito u ponedjeljak u Dalmaciji. Iako ne posve stabilan, ponedjeljak je sunčaniji od nedjelje. U utorak će na moru prevladavati sunčano. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, ponegdje jugozapadnjak. Sredinom tjedna okrenut će na jugo. I na moru krajem ovog razdoblja malo toplije.

I dok će ponedjeljak biti nešto promjenjiviji, utorak i srijeda, prema današnjim izračunima trebali bi donijeti pretežno sunčano vrijeme. Druga polovica tjedna je već druga priča, tad nas moguće očekuje i promjena vremena. No nesigurnost prognoze za to razdoblje je još uvijek dosta velika.

Biometeorološke prilike su povoljne, temperatura ugodna: kiše, ako je bude ovog vikenda bit će je lokalno i vrlo malo. Uživajte u početku proljeća i Zagrepčani, uživajte u Festivalu svjetla koji traje ovih dana. Veselimo se duljim danima i toplijoj polovici godine.