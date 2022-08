Nastavlja se nestabilno vrijeme, pa su posvuda mogući lokalni pljuskovi i grmljavina: najizglednije u gorju, na istoku te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja otkriva kako biometeorološki, ovakvo vrijeme na nas utječe razmjerno nepovoljno, osobito uz izražene nestabilnosti, pa je potrebno uložiti više napora kako bismo se osjećali bolje.

Prvo jutro u novom tjednu u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, pri tom uz malo kiše ili pljuskova. Na moru više sunca, djelomice sunčano, ali isto uz promjenjivu naoblaku. Na kopnu sjeverac, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 14 do 19, a na Jadranu od 20 do 23 stupnja.

Poslijepodne se na kopnu očekuje više sunčana vremena, no i dalje je moguć poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, temperatura od 26 do 28 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji promjenjivije, a lokalni pljuskovi mogući su i poslijepodne. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti 27 ili 28 stupnjeva.

U gorju će povremeno kišiti, a može biti i ponekog pljuska. Isto i u unutrašnjosti Istre. Na sjevernom Jadranu uglavnom djelomice sunčano, tijekom dana uz promjenjivu naoblaku. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura na moru od 27 do 30, a u gorju između 23 i 26 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano, uz obalu uglavnom i suho, dok su pljuskovi izgledni u zaleđu. Puhat će umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 28 do 31 stupanj.

Temperatura mora je uglavnom između 23 i 26. Uz promjenjivu naoblaku UV-indeks na našem području umjeren ili visok.

Nakon nekoliko dana promjenjivog vremena, u utorak će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati sunčano te će biti vrlo toplo. No zato od srijede ponovno nestabilnije, te malo svježije. Osobito u četvrtak. Pri tom će u kopnenim krajevima ponovno biti mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u poslijepodnevnim satima.

Na Jadranu u utorak također pretežno sunčano, a u srijedu, te osobito četvrtak na moru neverini. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i bura. Za razliku od kopna gdje će u četvrtak malo osvježiti, na Jadranu će se i dalje zadržati vrlo toplo i vruće vrijeme.

