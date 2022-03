Promjenjivo i neobično hladno vrijeme za prvu dekadu ožujka. Ono što je još neobičnije je dugotrajnost ovog razdoblja, jer će se slično, uz više ili manje sunca, zadržati i cijeli slijedeći tjedan, otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja. No prema vremenskoj prognozi, već u trećem tjednu ožujka stiže toplije vrijeme primjerenije ožujku.

Nastavlja se promjenjivo, hladno i vjetrovito vrijeme. Idućih dana hladnoću će pratiti umjeren i jak sjeverac, a duž Jadrana često jaka i olujna bura pa će se činiti i hladnije nego će pokazivati termometri.

Prvo jutro u novom tjednu uglavnom umjereno ili pretežno oblačno, na sjeveru, sjeverozapadu sa sunčanim razdobljima, a na sjevernom Jadranu, najviše u Istri, sunčano će i prevladavati. Može biti i slabih oborina, u gorju snijega, prema istoku susnježice, dok je na jugu ponegdje moguće još malo kiše. U unutrašnjosti od -4 do 1, a na Jadranu većinom od 2 do 6 stupnjeva.



Poslijepodne na kopnu promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima i uglavnom suho. Puhat će povremeno jak sjeverac, a temperatura će biti od 5 do 7 stupnjeva. Uz vjetar, činit će se hladnije.

U Slavoniji i Baranji još može biti slabih oborina, iako češće u prvom dijelu dana. Na istoku umjeren, ponegdje jak sjeverozapadnjak, a temperatura oko 5 stupnjeva.

Tijekom dana u gorju će mjestimice biti slabog snijega, dok se oborine na sjevernom Jadranu ne očekuju. Prevladavat će sunčano, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim, a krajem dana moguće i orkanskim udarima. Temperatura na moru od 7 do 10 stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj oko nule.

U Dalmaciji sunčanije na sjevernom dijelu nego na južnom gdje povremeno uz više oblaka i dalje stoji mogućnost za još malo kiše. Puhat će umjerena i jaka bura, osobito sjevernije, gdje će još i pojačati krajem dana. Temperatura od 8 do 12, manje hladno bit će uz more, nego u zaleđu, kao i obično.

Slično vrijeme nastavit će se u unutrašnjosti i idućih dana. Promjenjivo, vjetrovito, hladno. Pri tom su moguće slabe oborine, u istočnoj Hrvatskoj susnježica, a u gorju snijeg. Prema sredini slijedećeg tjedna trebalo bi biti malo više sunca, danju i manje hladno, dok će jutra ostati u minusu. No zadržat će se vjetrovito uz umjeren i povremeno jak sjeverac.

Na Jadranu od utorka djelomice ili pretežno sunčano, uz umjerenu i jaku buru s olujnim, a podno Velebita uglavnom i orkanskim udarima. Bit će prohladno, osobito tijekom jutra, no i danju će temperatura cijeli tjedan biti ispod prosjeka za doba godine. Dobro se utoplite.

