Kakve nas temperature očekuju početkom tjedna? Meteorolog otkriva detalje

Na vrijeme će posvuda djelovati jaka anticiklona koja pokriva i veći dio Europe. Zbog toga se vlažan i nestabilni zrak zadržava daleko od naše zemlje na zapadnom i sjevernom rubu kontinenta.

S druge strane anticiklone, na jugoistoku Europe još se naslanja razmjerno slaba ciklonalna aktivnost zbog koje na istoku zemlje povremeno može biti umjerene naoblake.



I u nedjelju ujutro u većini će krajeva prevladavati sunčano. U unutrašnjosti vjetar većinom slab pa će mjestimice biti kratkotrajne jutarnje magle, a malo više oblaka povremeno se očekuje na istoku zemlje gdje će ponegdje puhati umjeren sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji umjerena i jaka bura i tramontana, osobito podno Biokova gdje su mogući i olujni udari. Na umjerenu i jaku bure valja računati i mjestimice podno Velebita. Najniža temperatura zraka između -4 i 1, na moru od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva.

Pročitajte i ovo Stigle tisuće ljudi FOTO Vijorile se zastave Jugoslavije, isticale petokrake... Pogledajte kako je obilježena jedna od najznačajnijih operacija NOB-a



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, a vjetar slab. Najviša temperatura od 7 do 10 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice sunčano uz slab do umjeren sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura ponegdje do 9 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu sunčano. Još do ranog poslijepodneva podno Velebita ponegdje puhati će na udare jaka bura, a poslijepodne - većinom na otvorenom moru - zapuhat će ponegdje umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 6 do 9, na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano, uz umjerenu i jaku buru i tramontanu. Podno Biokova još valja pripaziti na olujne udare bure. Temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, u srijedu ponegdje uz umjerenu naoblaku. Ujutro hladno uz mjestimičnu maglu koja se ponegdje može i dulje zadržati.

Pročitajte i ovo Dok traje rat u Ukrajini Putin obećao "konačno iskorijeniti" nacizam: “Prošlo je osam desetljeća otkako nije oslabila naša tuga..."



Na Jadranu pretežno sunčano. Uglavnom je na sjevernom Jadranu moguća je i kratkotrajna jutarnja magla. Vjetar većinom slab. Jedino će u ponedjeljak još puhati umjerena bura s jakim udarima, a u srijedu umjeren sjeverozapadnjak.



Prema subotnjem prognostičkom materijalu do vikenda posvuda suho i pretežno sunčano, a zatim u gorskom području i na Jadranu mjestimice može biti malo kiše. U drugom dijelu tjedna, osobito u kontinentalnom dijelu zamjetno toplije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.