Zakoračili smo u rano proljeće? Pogledajte kakvo nas vrijeme očekuje sljedećih nekoliko dana

Iznad većeg dijela Europe pa tako i naše zemlje uspostavilo se polje visokog tlaka zraka. Ono će slijedećih nekoliko dana priječiti prodore vlažnog oceanskog zraka na europsko kopno i tako stvarati uvjete suhog i stabilnog vremena.

Jedino se na jugoistoku kontinenta u višim slojevima atmosfere održava razmjerno slaba ciklonalna aktivnost zbog koje će sutra navečer na istoku zemlje prolazno biti malo više oblaka.

Sutra će ujutro posvuda prevladavati sunčano. U zapadnim i središnjim predjelima unutrašnjosti ujutro ponegdje kratkotrajna magla. Puhat će slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak koji će u istočnim krajevima povremeno biti jak.

Duž obale ujutro i prijepodne zapuhat će bura koja će tijekom dana sve više jačati i to najviše na južnom dijelu. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, a na Jadranu od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne bit će razmjerno toplo uz temperaturu od 9 do 12 stupnjeva.

U Istočnoj Hrvatskoj u većem dijelu dana prevladavat će sunčano. Navečer u istočnom dijelu prolazno naoblačenje. Puhat će mjestimice umjeren do jak sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 10 do 12 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu tijekom cijelog dana pretežno sunčano. U Kvarnerskom zaljevu puhat će mjestimice umjerena, pod Velebitom povremeno i jaka bura. Najviša temperatura u gorskom području od 7 do 11, a na Jadranu od 12 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i sve više vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, koja podno Biokova može dosezati i olujne udare. Zbog toga će i osjet topline biti manji, premda će se najviša temperatura približiti, ponegdje i dosezati 16 stupnjeva.

Sunčano, ali vjetrovito

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano. Vjetar većinom slab. Jutro će biti hladno, mjestimice uz maglu, dok će poslijepodne temperatura biti iznad višegodišnjeg prosjeka.



Na Jadranu sunčano, u nedjelju u početku još uz umjerenu i jaku buru koja će tijekom dana sve više slabjeti, a u ponedjeljak okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura i ovdje iznad prosjeka.

Po svemu sudeći, u većem dijelu tjedna zadržat će se suho i stabilno s dosta sunca osobito do četvrtka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Više o tome u prognozama koje slijede.

