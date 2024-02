Tjedan pred nama donosi stabilnije vrijeme, meteorolog otkriva što nas očekuje

Nad našim krajevima još kratko će se zadržavati jedna manja masa vlažnog, nestabilnog zraka, u sklopu ciklone koja nam je i donijela kišovit vikend.

Ipak, sve skupa ovaj sustav slabi i odmiče dalje, pa će i vrijeme biti povoljnije, iako sporadične kiše može biti i u ponedjeljak. Uglavnom na jugu ostaje nestabilnije pa je moguća i grmljavina.

Prema sredini tjedna slijedi jačanje termobaričkog grebena sa Sredozemlja što će nam donijeti više sunca, a iako će biti svježije nego danas, dnevna temperatura će se i dalje zadržati iznad prosjeka za ovo doba godine, pa možemo reći da će najveći dio tjedna vrijeme biti dosta ugodno.



U ponedjeljak ujutro još uglavnom oblačno, ili promjenjivo oblačno, povremeno s kišom. Oborina će zapravo biti i češća upravo u ovom prvom dijelu dana.

Na Jadranu, prije svega u Dalmaciji bi pritom moglo i zagrmjeti. Na kopnu će na kratko zapuhati vjetar sa sjevera, dok će na Jadranu vjetar mijenjati smjer.

Na sjevernom dijelu, umjerena, lokalno i jaka bura, tramontana i sjeverozapadnjak kojeg će biti i južnije, dok će na krajnjem jugu veći dio dana i dalje puhati jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom od 5 do 8, u gorju moguće i malo niža, a na Jadranu uglavnom između 9 i 13 stupnjeva.



U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne, manje šanse za kišu, opet je moguće malo sunca, no krajem dana uz više oblaka ponovno i malo kiše. Vjetar većinom slab, temperatura od 10 do 13 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji u ponedjeljak umjereno oblačno, mjestimice s kišom. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura će biti od 11 do 13 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i u ponedjeljak najviše oblaka, dok će na sjevernom Jadranu, poglavito prema otocima biti i nešto sunca. Sve skupa, povremeno će i kišiti, ali češće prijepodne.

Zapuhat će većinom umjerena, samo lokalno i jaka bura, no vjetar će i mijenjati smjer, prema otvorenom mogu na sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 6 do 11, a na sjevernom Jadranu između 13 i 15 stupnjeva.



Dalmaciju očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, povremeno s kišom, a lokalno i grmljavinom. U većem dijelu Dalmacije puhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, samo na krajnjem jugu još jugo. Bit će toplo, dnevna temperatura očekuje se najčešće između 13 i 16 stupnjeva.



Iza kiše, idućih nekoliko dana stabilnije: bit će djelomice ili pretežno sunčano. Mala mogućnost za slabu oborinu stoji još u utorak ujutro. Zapuhat će umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, pa će uz razvedravanje i vjetar, utorak podsjećati na pravo rano proljeće.

Dnevna temperatura se od ponedjeljka do četvrtka neće značajnije mijenjati, no jutra će biti hladnija. Sredinom tjedna mirno, pa će uz jutarnju vedrinu i hladnoću biti i mraza.



I na Jadranu u nastavku tjedna djelomice, u srijedu i četvrtak čak pretežno sunčano. U noći na utorak, u utorak ujutro, u Dalmaciji, na jugu i prema otvorenom moru još tek po neka kap kiše.

Zapuhat će umjerena, u utorak većinom i jaka bura i sjeverozapadnjak. Jutra malo hladnija, dok se dnevna temperatura ni na moru neće značajnije mijenjati, bit će dosta ugodno.



Petak zasad izgleda dobro, uz sunčana razdoblja i malo toplije, dok bi sljedeći vikend, prema današnjim izračunima ponovno trebao biti kišovit.

No prognoza za kraj tjedna nije još sasvim pouzdana. Informacije ćemo kao i uvijek svakodnevno osvježavati kako bi svi skupa vrijeme mogli bolje planirati.

