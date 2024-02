Stiže promjena vremena, meteorolog upozorava: "Ne zaboravite kišobrane!"

Nastavlja se iznadprosječno toplo i vjetrovito, ali sad već pomalo stiže i kiša, u ne baš najbolje vrijeme za maškare.

No ne bi bilo prvi put. Veljača je poznata po takvom promjenjivom, i često kišovitom vremenu. Preko našeg područja premješta se ciklona, s kojom nam u jugozapadnoj struji stiže vlažan, nestabilan i topao zrak sa Sredozemlja.

Zbog tog atmosferskog poremećaja, i biometeorološke prilike su ovog vikenda nepovoljne pa ako vam nedostaje energije, ili ste razdražljivi, a već ste postali imuni na sve drugo što se događa u zemlji i svijetu, onda je tegobama možda uzrok i promjena vremena.

Vrijeme će se smirivati u ponedjeljak, a tamo prema sredini tjedna bit će i stabilnije uz više sunčanih razdoblja. Krenimo redom, evo kako će izgledati nedjelja.



Bit će promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, u gorju i na Jadranu i izraženijim pljuskovima, a u Dalmaciji uglavnom praćenim grmljavinom. Oborina će na Jadranu i u predjelima uz Jadran mjestimice biti obilnija, očekuje se lokalno između 50 i 100 milimetara kiše.

Najmanje kiše bit će na istoku, a ponegdje su moguća i kraća sunčana razdoblja. Puhat će većinom umjeren vjetar s juga, u gorju jak, u početku s olujnim udarima, dok će na Jadranu jako i olujno jugo i oštro slabjeti, ali tek poslijepodne i to prvo na sjevernom dijelu.

Prijepodne, u svakom pogledu dinamičniji dio dana. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 u gorju do 13 na istoku, dok će na Jadranu biti od 10-ak na sjevernom do 15 stupnjeva na južnom dijelu i dalmatinskim otocima.

U središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne pretežno oblačno, povremeno s kišom, a moguće je da na kratko proviri i sunce. Južni vjetar će oslabjeti, a dnevna temperatura će biti oko 15 stupnjeva.



Kiša uglavnom u zapadnoj Slavoniji dok će na istoku biti manje izgledna. Većinom oblačno, rijetko malo sunca: puhat će umjeren južni i jugoistočni vjetar uz koji će najviša dnevna temperatura ovdje porasti i do 17, 18 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u nedjelju većinom oblačno, često i kišovito. Obilnija oborina vjerojatnija je prijepodne, dok su poslijepodne, uglavnom prema otocima moguća i sunčana razdoblja.

Vjetar će postupno slabjeti. Temperatura se neće nešto pretjerano mijenjati tijekom dana, na moru poslijepodne maksimalno 15 stupnjeva, dok će u gorju biti 10ak, do 12. A i to je za veljaču prilično toplo.



U Dalmaciji u nedjelju, promjenjivo do pretežno oblačno, kišovito i cijeli dan vjetrovito. Lokalno je moguća obilnija oborina, a ne isključujemo ni mogućnost nevremena praćenog grmljavinom. Puhat će jako i olujno jugo i oštro, kasnije poslijepodne i prema kraju dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura će biti najčešće oko 15, 16 stupnjeva.



U ponedjeljak još uvijek nestabilno, mjestimice s kišom, no sve češća će biti i sunčana razdoblja. Zapuhat će vjetar sa sjevera uz koji će malo osvježiti. No dnevna temperatura će još uvijek za doba godine biti iznadprosječna. Jutra hladnija, poglavito od utorka s razvedravanjem i još više sunca koje nas očekuje sredinom tjedna. U srijedu ujutro mjestimice slab mraz.



I na Jadranu će u ponedjeljak još mjestimice biti kiše, uglavnom sporadično i malo, a potom će se vrijeme postupno stabilizirati. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Prema sredini tjedna sve sunčanije, pa će u srijedu sunčano vrijeme i prevladavati. Jutra svježija, a dani podjednako topli.



Sunčanih razdoblja i dovoljno topline bit će i u drugoj polovici tjedna. Nakon osvježenja dnevna temperatura se neće značajnije mijenjati, i dalje će to biti za jednu veljaču prilično ugodno.

