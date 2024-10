Je li utjecao na policiju zbog svoje kćeri? Veliki intervju moćnog HDZ-ovca o aferi nakaze i zašto je bio u policiji: "Prijetnje su vrlo ozbiljne"

Predsjednik uprave Hrvatski šuma Nediljko Dujić u razgovoru za Dnevnik Nove TV reporterki Sanji Jurišić odgovorio je je li je li utjecao na policiju zbog svoje kćeri i srami li se cijelog događaja.



Jeste li na ijedan način urgirali kod policije za svoju kćerku?

Kategorički odbijam bilo kakve utjecaje, urgiranje, pozive, to je danas vrlo lako provjerljivo, znači u današnje doba, i uz ovu tehnologiju, vrlo je provjerljivo institucijama je li Nediljko Dujić nekoga zva', jel' se sastaja' sa nekim, jel' utjeca' na nekoga, ja kategorički tvrdim da apsolutno nit' sam utjeca', nit' samo sudjelova', jedino šta me zanima da institucije na kraju kažu istinu vezanu za sve ovo.

Bili jeste u prostorijama Policijske uprave Šibensko- kninske, zašto?

Volio bih da nisam trebao biti. U ponedjeljak, ne samo ja nego supruga i ja smo bili, dva prijeteća pisma ozbiljna, i došli smo prijavit kaznenu prijavu vezano za sadržaj anonimnih pisama gdje se navodi da će se likvidirati i istrijebiti ja i moja obitelj, da će mi se srušiti kuća, da će mi se bombe baciti, evo prvi put to govorim. Nije ovdje to pitanje, pitanje je glavno, tko se potrudio da kompromitira ovu istragu, to su vrlo ozbiljne i učestale prijetnje, i stvaraju nelagodu i za mene i za obitelj.

Jeste li rekli policiji na koga sumnjate?



Ja sam se po Zakonu očitovao policiji da želim aktivno sudjelovati u istrazi, na to imam pravo. Sve ono šta sam triba reći prilikom prijave sam kaza' policiji, istraga traje, ne mogu o tome.

Povezujete te prijetnje s čim, možete li nam to reći, je li s trenutnom funkcijom koju obavljate?

Vrlo je teško ciljano kazati, odakle te prijetnje dolaze, one su ozbiljne i vrlo teške, i izazivaju nelagodu kod moje djece, ja sam svjestan toga da obavljam funkciju predsjednika Uprave velike državne tvrtke, ali ne vidim nijedan razlog zašto bi se netko treba prijetiti meni ili bilo kojem građaninu RH na takav način.

Ajmo se vratiti na onaj slučaj s požarišta, je li vam neugodno zbog one "dernjave"?



Ja sam se osobno odmah ispričao hrvatskoj javnosti, moja kćer se nakon dan ispričala javnosti, sigurno da takav način komunikacije nije primjeren, i to smo rekli u našoj ispričnici, i vjerujem da se to više nikad... ali uzmimo u kontekst okolnosti, ne želim braniti, neprimjereno je, ali u kontekstu događaja ta dva dana požara koji je bio u dvorištu, svi ljudi ne reagiraju na isti način.

Odbačena je kaznena prijava protiv kćerke, špekulacije se pojavljuju da je i zbog toga što je druga kćerka zaposlena na šibenskom ODO-u, što kažete na to?



To apsolutno ne može bit točno. Istina je da moja druga kćerka radi tamo, ali na građanskom odjelu. Ničim nije mogla, niti je utjecala na ishod te prijave. Mi bismo čak voljeli da se to nije odlučivalo na šibenskom, naš je interes i dobro je da je državni odvjetnik prebacio, da se otkloni sumnja, ako postoji odgovornost, odgovarat će oni koji je počinio eventualno djelo. Ali da se apsolutno otkloni bilo kakva sumnja da je netko nešto napravio da bi pomoga' bilo komu.

Od toga požara, koji je bio ovoga ljeta, pojavljuju se razne afere u medijima, od kupnje stana do kćerkinog školovanja, što kažete zapravo na to? I jeste li u ijednom trenutku pomislili da bi trebali dati ostavku?

Apsolutno ne vidim nijedan razlog zašto bi trebao dato ostavku jer sve teme koje su se pojavile na kraju imaju epilog da tu nema nikakvih djela koja bi se posli kršila sa Zakonom. Ako se pojavi bilo koje djelo koje se kosi sa Zakonom, sigurno da mi neće nitko davat nalog ili sugerirat da više obnašam ovu funkciju. Ja mislim da uredno radim ovaj posa', sva ta potencijalna djela koja su se pojavljivala, stara su preko 30 godina, nema ni prekršajne ni kaznene odgovornosti, ja mislim da idu samo s ciljem, dobro ste rekli, predsjednik sam Uprave Hrvatskih šuma, da nisam predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, ja mislim da se takve stvari nikad ne bi pojavile u javnosti.

Osim te funkcije koju ste sad spomenuli, istaknuti ste HDZ-ovac iz Šibensko-kninske županije, jeste li o svemu ovome morali razgovarati s premijerom Plenkovićem? Jel' vas pitao: Nediljko, ima li tu nečega?



Ja sam ponosam što sam u HDZ-u, što sam osniva' HDZ, što sam 35 godina u ovoj stranci i ostat ću i dalje u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Premijer Plenković i svi nadležni znaju da nema nikakvih potencijalnih situacija koje bi mogle ići u smjeru bilo kakve odgovornosti. Da sam ja čist pred Zakonom.

Je li Vas pozvao na razgovor?

Često smo u komunikaciji zbog poslova koje obnašamo.

Razgovarali jeste i o svemu ovome?

Ja sam osjetio potrebu nakon tih požara da iznesem svoju stranu priče, ne samo predsjedniku Plenkoviću, svim ostalim kolegama, vrlo je bitno da se obje strane priče iznesu.

Premijer Vam vjeruje?

A ja ne vidim niti jedan razlog zašto mi ne bi vjerovao.

