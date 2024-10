Kako je ovo uopće moguće? Bivši političar vara sve redom, žrtve nemoćne, a njegove izjave šokantne: "Svi lažu"

Nakon što je Provjereno objavilo priču ljudi koji tvrde da ih je Miroslav Mašić prevario, on je uzvratio - tužbom.

U međuvremenu se redakciji Provjerenog javilo još ljudi kojima je Mašić prodao montažne kuće, ali im one nikad nisu stigle. Čak i tvrtka koja ih proizvodi kaže da s njim ne posluje te ga optužuje za golemu poslovnu štetu.

Tu tvrtku iz Srbije kontaktirala je i hrvatska policija istražujući prijave protiv Mašića. No, on je nakon svega imao dovoljno hrabrosti da ih ponovno kontaktira za suradnju.

Mašić je osuđen na na deset mjeseci uvjetno zbog čak dva kaznena djela krivotvorenja dokumenata, ali to nije sve. Do do 2017. bio zamjenik načelnika općine Vrhovine, a prestao je to biti jer je kao vršitelj dužnosti ravnatelja Narodne knjižnice privatno trošio javni novac.

Unatoč svemu, Mašić i dalje ima svoj ured, a u njemu ga je konačno zatekla i reporterka Danka Derifaj. Nju je optužio za neprofesionalizam i to nakon telefonskog pokušaja da dogovori intervju, niza besmislenih mailova kojima ju je zatrpao te nakon pet dolazaka u Otočac.

"Što se tiče ove prve emisije Provjerenog kazena prijava je već prije tri dana otišla na Državno odvjetništvo. Vi ste neprofesionalni, vi morate uzeti izjavu od druge strane, pokazati ono što je druga strana", rekao je Mašić koji je tijekom gotovo polusatnog razgovora niza optužbu na optužbu, laž na laž. Bez da trepne.

Kako je to izgledalo te za što ga još terete prevareni građani pogledajte u prilogu.

