Ubojica Anđele Bešlić izlazi na slobodu: Namamio ju u auto i hladnokrvno ubio, mučan slučaj potresao je cijelu zemlju

Za dva mjeseca, 11. travnja istječe zatvorska kazna 61-godišnjem Ivanu Bulju, ubojici iz Sinja koji je prije 22 godine ubio 16-godišnju Anđelu Bešlić.

Bulj je pravomoćno osuđen na 22 godine zatvora, a posljednji dio kazne odslužuje u Turopolju u kaznionici poluotvorenog tipa, gdje je prošlog siječnja premješten iz Gline.

Kobne večeri, Bulj je na prijevaru u vozilo ukrcao Anđelu Bešlić koja se oko tri sata u noći pješice vraćala s koncerta. Nakon što se ukrcala, muškarac je skrenuo s ceste te je odvezao na nepristupačan predio Vidovo kod Suhača, piše Slobodna Dalmacija.

S namjerom da je ubije, tupim predmetom joj je nanio više ozljeda po glavi i drugim dijelovima tijela te je tijelo odvukao preko žičane ograde i bacio ga u nepristupačnu jamu. Zatim je tijelo prekrio suhim granjem te pobjegao, a tijelo je pronađeno mjesec dana kasnije.

U početku Bulja se sumnjičilo da je silovao 16-godišnjakinju, no za to nije bilo dokaza pa je ta optužnica odbačena. Do njegove presude za ubojstvo došlo je na temelju zatvorenog kruga indicija jer materijalnih dokaza nije ni bilo ili su bili neupotrebljivi.

Nakon nekog vremena, Bulj se sam odlučio predati policiji gdje je priznao sve čak i seksualno nasilje, ali problem je u tome što to nije želio ponoviti istražnom sucu, a iskazi iz policije ne mogu se koristiti kao dokaz u sudskom postupku.

Tako je Bulj na prvom suđenju bio proglašen kriv za silovanje i ubojstvo, da bi na drugom 2005. godine bio oslobođen optužbe za silovanje, ali osuđen na 27 godina zatvora zbog ubojstva.